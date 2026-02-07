我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

以心意代替重金：貴州多地抵制喬遷、升學「非必要酒席」

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鎮遠縣青溪鎮宣傳抵制濫辦酒席的理念。（取材自南方都市報）
鎮遠縣青溪鎮宣傳抵制濫辦酒席的理念。（取材自南方都市報）

春節將至，貴州多地正抵制濫辦酒席，推進移風易俗。其中，黔南州貴定縣對一起違規操辦賀房酒開展現場勸止。當事人表示願意配合整改，隨即收起桌椅餐具，主動遣散到場賓客。

南方都市報報導，銅仁市德江縣青龍街道提出，建立「社區排查+網格管控+群眾監督」聯動機制，常態化開展違規辦酒排查整治。該街道工作人員表示，紅白事需要報備，其他酒席能不辦就不辦，意在移風易俗，減輕群眾負擔。

2月2日，貴州銅仁市萬山區萬山鎮人民政府發布「2026年春節期間抵制濫辦酒席倡議書」，稱「倡導婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦，堅決抵制喬遷、滿月、生日、升學、參軍等各類非必要酒席。」

今年1月下旬以來，貴州多地發文抵制濫辦酒席。

畢節市威寧縣官方發文稱，濫辦酒席的危害包括加重經濟負擔、扭曲人情本質、助長不良風氣、影響青年成長、降低群眾幸福感等。在加重經濟負擔方面，該文解釋，禮金金額從數百元到數千元不等，部分家庭每月需參與多場酒席，禮金開支使得普通百姓與工薪階層均難以承受，甚至可能因送禮舉債。

威寧縣官方倡議，不濫辦酒席，拒絕巧立名目收禮，婚喪喜慶活動以「簡約、文明」為原則，控制規模與開支。不盲目攀比，理性對待「禮尚往來」，優先以「心意」代替「重金」，如手寫賀卡、到場祝福等。

貴州省民政廳近日發文介紹了黔東南州岑鞏縣的經驗。岑鞏縣注溪鎮近年制定民約，創新推出「六六順福宴」模式，統一「六葷六素一湯」宴席標準，凝聚「除紅白喜事外，其他酒席一律不辦」思想共識。

注溪村馬家溝組組長表示：「簡辦宴席不僅沒有沖淡親友情誼，反而讓宴席回歸人情往來本質，既節省開支，又避免勞累，值得繼續推行、大力推廣。」

德江縣青龍街道以流動車宣傳抵制濫辦酒席。（取材自南方都市報）
德江縣青龍街道以流動車宣傳抵制濫辦酒席。（取材自南方都市報）

春節 升學

上一則

港人2主因慕名上武當山 問道、養生激增 比內地客消費多

下一則

當AI大戰燒向奶茶店：「爆單」從早到晚、小票在地上圍2圈

延伸閱讀

3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功

3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功
貴州女大生白血病 全網尋親生父母：請給我活下去機會

貴州女大生白血病 全網尋親生父母：請給我活下去機會
貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命

貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命
北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲 俄遠東地區60年最大暴雪

北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲 俄遠東地區60年最大暴雪

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買