以心意代替重金：貴州多地抵制喬遷、升學「非必要酒席」

鎮遠縣青溪鎮宣傳抵制濫辦酒席的理念。（取材自南方都市報）

春節 將至，貴州多地正抵制濫辦酒席，推進移風易俗。其中，黔南州貴定縣對一起違規操辦賀房酒開展現場勸止。當事人表示願意配合整改，隨即收起桌椅餐具，主動遣散到場賓客。

南方都市報報導，銅仁市德江縣青龍街道提出，建立「社區排查+網格管控+群眾監督」聯動機制，常態化開展違規辦酒排查整治。該街道工作人員表示，紅白事需要報備，其他酒席能不辦就不辦，意在移風易俗，減輕群眾負擔。

2月2日，貴州銅仁市萬山區萬山鎮人民政府發布「2026年春節期間抵制濫辦酒席倡議書」，稱「倡導婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦，堅決抵制喬遷、滿月、生日、升學 、參軍等各類非必要酒席。」

今年1月下旬以來，貴州多地發文抵制濫辦酒席。

畢節市威寧縣官方發文稱，濫辦酒席的危害包括加重經濟負擔、扭曲人情本質、助長不良風氣、影響青年成長、降低群眾幸福感等。在加重經濟負擔方面，該文解釋，禮金金額從數百元到數千元不等，部分家庭每月需參與多場酒席，禮金開支使得普通百姓與工薪階層均難以承受，甚至可能因送禮舉債。

威寧縣官方倡議，不濫辦酒席，拒絕巧立名目收禮，婚喪喜慶活動以「簡約、文明」為原則，控制規模與開支。不盲目攀比，理性對待「禮尚往來」，優先以「心意」代替「重金」，如手寫賀卡、到場祝福等。

貴州省民政廳近日發文介紹了黔東南州岑鞏縣的經驗。岑鞏縣注溪鎮近年制定民約，創新推出「六六順福宴」模式，統一「六葷六素一湯」宴席標準，凝聚「除紅白喜事外，其他酒席一律不辦」思想共識。