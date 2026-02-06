嫦娥六號月背樣品研究：修正月球「時間標尺」改寫撞擊史

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
本項研究的月球背面遙感影像圖。(取材自中新網)
本項研究的月球背面遙感影像圖。(取材自中新網)

中國科學家基於嫦娥六號月球背面樣品研究再獲一項新成果——修正了沿用數十年的被譽為月球「時間標尺」的月球撞擊坑年代學模型，並首次證實月球正面、背面的隕石撞擊通量基本一致，其早期撞擊通量呈平滑衰減，不支持「晚期重型轟擊」假說。

中新網報導，這項月球研究的重要進展，由中國科學院地質與地球物理研究所(地質地球所)、中國科學院空天信息創新研究院等機構的科學家結合遙感圖像共同完成，相關研究論文北京時間5日凌晨在國際學術期刊《科學進展》發表。

論文第一作者、中國科學院地質地球所岳宗玉研究員介紹說，月球表面的年齡是揭示其演化奧祕的基礎，對於月球上未採樣的區域，科學家主要依靠統計撞擊坑的密度來估算年齡：區域愈古老，撞擊坑通常愈密集。建立精準的「撞擊坑定年法」的核心，是將返回樣品的同位素年齡與採樣區對應的撞擊坑密度關聯起來。

在嫦娥六號之前，所有可用於定年的月球樣品均來自月球正面，且其年齡均小於40億年，這使得人們對月球早期的撞擊歷史爭議不斷，存在單調衰減的撞擊通量模型、約39億年前發生「晚期重轟擊」假說、約41億年前出現「鋸齒狀」撞擊通量增強模型等多種假說。

中國嫦娥六號成功從月球上最大、最古老撞擊坑——月球背面南極-艾特肯(SPA)盆地內採回1935克月壤樣品，對這些樣品的分析發現距今約28.07億年的年輕玄武岩和42.5億年前的古老蘇長岩，為追溯月球早期歷史提供了寶貴「錨點」。

據報導，岳宗玉指出，所謂撞擊通量，即單位時間內單位面積上撞擊隕石的個數。在本項研究中，研究團隊結合高分辨率遙感圖像，統計了嫦娥六號著陸區玄武岩單元以及整個SPA盆地中直徑大於1公里的撞擊坑密度，並整合探月歷史數據，構建出全新的月球撞擊坑年代模型。

結果顯示，月球背面與正面的撞擊坑密度高度一致，即新的數據完全落在基於月球正面樣品構建的年代模型95%置信區間內。這表明月球正面和背面的撞擊通量具有一致性，從而為建立全球性的撞擊坑年代模型奠定了基礎。因此，綜合嫦娥六號數據在內的年代模型，也為月球科學研究提供了更加完整、精確的「時間標尺」。

岳宗玉表示，中國科學家研究修正的月球「時間標尺」新模型，還針對月球早期撞擊歷史的爭議給出新的答案：對比分析表明，月球SPA盆地的年齡明顯偏離「鋸齒狀」撞擊通量增強模型，也與「晚期重轟擊」假說存在顯著偏差；研究團隊認為，月球早期撞擊事件是平滑衰減的過程，而非經歷劇烈動蕩。

本項研究的月球背面高程影像圖。(取材自中新網)
本項研究的月球背面高程影像圖。(取材自中新網)

