烏拉圭總統北京看到烤紅薯驚出表情包 網友：放開吃，管飽

中國新聞組／北京5日電
奧爾西看到中國街頭小販的「烤紅薯」時露出了驚訝的表情。（取材自看看新聞）
奧爾西看到中國街頭小販的「烤紅薯」時露出了驚訝的表情。（取材自看看新聞）

正在中國進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西，2月3日在北京三里屯參加招待酒會，現場看到中國特色的烤紅薯時，露出驚訝表情。「烏拉圭總統見到烤紅薯表情亮了」話題隨即登上微博熱搜，引來大批中國網友討論「烏拉圭沒有烤紅薯？」，還有網友把奧爾西的誇張表情做成表情包，在網上瘋傳，許多網友稱讚奧爾西很有親和力，有網友意有所指留言：「有眼光，好吃的很」，「放開吃，像中國一樣管飽」。

據看看新聞Knews報導，奧爾西於2月1日至7日對中國進行國事訪問，這是奧爾西首次對中國進行國事訪問。在北京三里屯招待酒會上，奧爾西首次見到中國街頭小吃烤紅薯，他立刻瞪大眼睛和微笑，露出了驚訝表情，因其真實自然的反應迅速成為網上熱點，為他首次訪華之旅增添了趣味話題。

視頻中，在隨行人員也露出驚訝的目光中，奧爾西接過滾燙的紅薯，學著攤販老人的樣子撕開焦皮，金黃的薯肉冒著糖絲，熱氣模糊了他的金絲眼鏡。「這讓我想起家鄉的炭火烤肉」，用西班牙語感嘆，「但甜味如此特別，像是陽光和大地在跳舞」。

中國網友製作的「奧爾西VS中國烤紅薯」表情包。（取材自看看新聞）
中國網友製作的「奧爾西VS中國烤紅薯」表情包。（取材自看看新聞）

隨行翻譯將這段充滿詩意的描述轉述時，賣紅薯的張大爺笑彎了眼睛，用布滿老繭的手又挑了兩個烤得流蜜的「紅心蜜薯」塞進總統手中。

視頻引發中國網友熱議「難道烏拉圭沒有烤紅薯？」。其實，烏拉圭作為世界第七大紅薯生產國，其國民對紅薯的親近感不亞於中國人，但炭火直烤的方式，以及因此而來的「甘薯美味」讓奧爾西驚豔。中國外交部禮賓司工作人員透露，奧爾西特地詢問了紅薯窖的構造，當聽說農民用稻草篷頂防雨的土辦法時，他連連稱讚「這是人與自然的古老契約」。

中國官媒環球時報對奧爾西來訪發布社評指出，奧爾西率烏拉圭「史上規模最大」代表團訪華，行程長達7天，帶來的不止牛肉和足球，還帶來了拉美國家尋求與中國深化務實合作的普遍意願。中方始終支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。相較於個別國家始終視拉美為自家「後院」，帶著居高臨下的傲慢和干涉主義，中方與拉美的合作從來是真心誠意、平等互利、不附加任何政治條件的。

中國網友則紛紛稱讚奧爾西的親和力：「總統也是凡人，烤紅薯確實美味，美食饞人，總統也不例外」，「哈哈，他們不會沒有烤紅薯吧？」，「新的表情包出現」，「有眼光，好吃的很」，「放開吃，像中國一樣管飽」，「嘗嘗，包真香」。

