年會建議自備乾糧…造車新勢力零跑 遭員工吐槽「拉胯」

中國新聞組／即時報導
舞台現場畫面。（取材自紅星新聞）
舞台現場畫面。（取材自紅星新聞）

中國電動車品牌「零跑汽車」日前在湖州舉辦電子產品線年會，被員工吐槽「拉胯」，中午沒供餐、廁所數量嚴重不足，熱水供應跟不上等問題。

零跑汽車2025年強勢登頂，全年銷量近60萬輛，同比增長103%。2026年的銷量目標設定為100萬輛，也是中國國內首家宣布年度銷量目標100萬輛的新勢力車企。

然而紅星新聞報導，零跑汽車員工爆料，年會中午不管飯，人資建議大家自備乾糧；會場現場沒有空調，音響效果很差；當天下雨，部分環節安排在臨時搭的戶外棚子。

零跑汽車方面表示，本次年會確實中午沒有提供正餐，不過晚餐非常豐盛，年會獎品也很豐厚，並不是只有藍牙鼠標，網傳信息有些以偏概全。在獎品設置方面，年會共設幸運獎至超級大獎多個等級，包括500份藍牙滑鼠、電動牙刷、手環、無線耳機、吹風機、咖啡機、多功能鍋、大疆雲台相機以及20部iPhone 17

面對員工不滿，零跑汽車創董事長朱江明也親自發內部信回應，已要求年會籌備優化，同時強調零跑仍在高速成長中，將以更高標準要求自身，持續提升員工與用戶體驗。

朱江明在內部信中表示，此次汽車電子產品線年會，讓部分員工產生不佳體驗、甚至感到委屈，公司管理層已正視相關問題。「零跑仍在成長前行的路上，難免有不足。希望大家共同督促，我們發現問題解決問題，一定做得更好！」朱江明在內部信中寫道。

