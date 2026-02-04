我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州檢察長辦公室 將監測聯邦移民執法

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京菜百排隊賣金。（取材自極目新聞）
北京菜百排隊賣金。（取材自極目新聞）

國際金價近來出現「史詩級暴跌」，中國有投資人急於變現避險，也有投資人伺機進場撿便宜。被稱為「中國黃金第一家」的北京菜百首飾商場，2日排隊回購黃金者接近200人，排隊至少2個小時。

每日經濟新聞報導，金價急跌，不少投資人選擇拋售黃金變現。一名正在排隊的吳女士表示，自己前不久以每克1650元購入約10克黃金項鍊，價格很快下滑，決定先賣出觀望，待價格回落後再行買入。

現場工作人員指出，菜百每日黃金回購設有總量上限，達標即停止服務。2月1日單日回購量約33公斤，回購需驗證票據與身分證，金條回購價為投資基礎金價每克減3.8元，足金飾品每克減5元。另有投資人攜帶2000克金條到場，最終變現金額約212萬元（人民幣）。

另有投資人帶著2000克金條來到回購櫃檯，菜百工作人員檢驗完畢後為其計算變現金額，一共約212萬元（人民幣）。

值得注意的是，在回購熱潮之外，投資金購買同樣火熱。2月2日，菜百投資金銷售區諮詢、下單與取貨的顧客絡繹不絕。

一名年輕投資人表示，他自2019年起定期買入黃金，今年計畫一次買進450克。不過，也有投資人因金價波動過快而選擇暫緩進場，北京上班族李先生便因短時間內價格再度下跌，臨時取消付款，選擇繼續觀望。

菜百黃金回購業務排隊現場。（取材自中新經緯）
菜百黃金回購業務排隊現場。（取材自中新經緯）
北京菜百排隊賣金。（取材自極目新聞）
北京菜百排隊賣金。（取材自極目新聞）

金價

上一則

「阿嬤手作」螺螄粉一碗55元被嫌貴 店員：別抱太高期待

延伸閱讀

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險
廣西「亮證姐」翻版 北京也出現開奔馳的「亮衣姐」

廣西「亮證姐」翻版 北京也出現開奔馳的「亮衣姐」
金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁
新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢