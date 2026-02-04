我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義烏，展示中的「哭哭馬」。(路透)
義烏，展示中的「哭哭馬」。(路透)

一隻嘴巴縫反、神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」日前在社群平台暴紅，美媒報導指出，這款玩具的爆火絕非單純的獵奇，它象徵了中國年輕人的不快樂。

紐約時報中文網報導，它有著短粗的腿，脖子上掛著一枚金色鈴鐺，側身綉著「馬上有錢」字樣。它還有一處明顯的製作瑕疵：嘴巴被縫反了，本是滿足的笑容反而變成了一臉愁容。

報導指出，39歲的薇薇安·郝（音）是中國安徽省的一名編輯，當她在社群媒體上看到這款紅色小馬毛絨玩具時，心頭湧起一陣共鳴，「它的表情簡直是打工人無助狀態的完美寫照」。她一口氣買了四隻，兩隻哭臉、兩隻笑臉。

報導說，這款玩具的爆火絕非單純的獵奇，許多中國年輕打工人將它視作自身疲憊與幻滅感的象徵。

在中國生肖紀年中，2026年是火馬年，這個60年一輪迴的年份象徵著抱負、成長與熾熱的衝勁；中國職場上的許多年輕人卻將哭哭馬視為相反的象徵。

分析人士指出，如今中國經濟增速與薪資水平雙雙陷入停滯，社會流動前景趨於黯淡，曾經被奉為圭臬的奮鬥人生在很多年輕人看來只剩下勞碌、疲憊與失落。

這種心態體現在大眾對「996」文化的牴觸情緒中——這種由國內科技界知名人士倡導的工作模式要求員工每周工作六天，每天從早上九點工作到晚九點。在網路上，現代生活被形容為「垃圾時間」，這個源自美國體育界的術語，指比賽末尾勝負已定，但選手仍須走完過場的那段時間。

繼「躺平」和關於倦怠的網路梗圖後，「哭哭馬」也加入不斷增多的文化符號，折射出一代人對無休止工作價值的質疑。

消費與生活方式也映射出這種失落感。如今許多中國年輕人或逃身鄉野、或臥床躺平，從而尋求慰藉。他們不再熱中於為炫富或彰顯物質成就，更願意購買能帶來情感慰藉或即時愉悅的物件——比如這隻喪氣的小馬。

就職於廣東省一家旅行社的潔西卡·蘭（音）說，她在辦公桌上擺了一隻「哭哭馬」，陪伴自己度過漫長的工作日。「其實我就是頭驢，」她說，「馬可比我輕鬆多了。」

義烏，展示中的「哭哭馬」和「笑笑馬」。(新華社)
義烏，展示中的「哭哭馬」和「笑笑馬」。(新華社)

紐約時報 社群媒體

上一則

郭老師來了？ 南京博物院南唐陶俑圓臉微胖 又撞臉郭德綱

下一則

僅一天、一項議程 人大常委會緊急加開 傳處理張又俠案

延伸閱讀

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵
紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元
馬世雲出席新春活動 與青年暢談影像教育

馬世雲出席新春活動 與青年暢談影像教育
央視再迎00後主播 陶憶雯首秀引關注 曾任外景節目主持人

央視再迎00後主播 陶憶雯首秀引關注 曾任外景節目主持人

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗