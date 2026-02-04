「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

義烏，展示中的「哭哭馬」。(路透)

一隻嘴巴縫反、神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」日前在社群平台暴紅，美媒報導指出，這款玩具的爆火絕非單純的獵奇，它象徵了中國年輕人的不快樂。

紐約時報 中文網報導，它有著短粗的腿，脖子上掛著一枚金色鈴鐺，側身綉著「馬上有錢」字樣。它還有一處明顯的製作瑕疵：嘴巴被縫反了，本是滿足的笑容反而變成了一臉愁容。

報導指出，39歲的薇薇安·郝（音）是中國安徽省的一名編輯，當她在社群媒體 上看到這款紅色小馬毛絨玩具時，心頭湧起一陣共鳴，「它的表情簡直是打工人無助狀態的完美寫照」。她一口氣買了四隻，兩隻哭臉、兩隻笑臉。

報導說，這款玩具的爆火絕非單純的獵奇，許多中國年輕打工人將它視作自身疲憊與幻滅感的象徵。

在中國生肖紀年中，2026年是火馬年，這個60年一輪迴的年份象徵著抱負、成長與熾熱的衝勁；中國職場上的許多年輕人卻將哭哭馬視為相反的象徵。

分析人士指出，如今中國經濟增速與薪資水平雙雙陷入停滯，社會流動前景趨於黯淡，曾經被奉為圭臬的奮鬥人生在很多年輕人看來只剩下勞碌、疲憊與失落。

這種心態體現在大眾對「996」文化的牴觸情緒中——這種由國內科技界知名人士倡導的工作模式要求員工每周工作六天，每天從早上九點工作到晚九點。在網路上，現代生活被形容為「垃圾時間」，這個源自美國體育界的術語，指比賽末尾勝負已定，但選手仍須走完過場的那段時間。

繼「躺平」和關於倦怠的網路梗圖後，「哭哭馬」也加入不斷增多的文化符號，折射出一代人對無休止工作價值的質疑。

消費與生活方式也映射出這種失落感。如今許多中國年輕人或逃身鄉野、或臥床躺平，從而尋求慰藉。他們不再熱中於為炫富或彰顯物質成就，更願意購買能帶來情感慰藉或即時愉悅的物件——比如這隻喪氣的小馬。