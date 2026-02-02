年會搞黑箱？安徽男先後抽中10萬彩票、iPhone 17 公司澄清

朱先生與中獎彩票合影。（取材自極目新聞）

安徽蕪湖耐世特淩雲公司的一場年會上，一名員工先是刮彩票中了10萬（人民幣，下同）大獎，隨後又抽中公司特等獎iPhone 17" rel="241578">iPhone 17 ProMax手機，雙重好運引來網友熱議。公司方面事後回回應，此事單純是該員工的運氣好，並無暗箱操作。

極目新聞報導，受委託拍攝耐世特淩雲公司年會活動的黃先表示，彩票是該公司為每位參會員工準備的福利，沒想到該員工一舉刮出了10萬大獎，在後續抽取公司年會特等獎時，因覺得該員工運氣極佳，公司領導特意邀請他上台幫忙抽獎，令人意外的是，他竟直接抽到了自己，再獲一台1萬多元的蘋果17ProMax手機。

該公司年會負責人胡先生介紹，當天共有500多人參加年會，公司為每人準備了一張20元的彩票，並另設置了價值約20萬的獎品。特等獎共兩名，獎品為蘋果17ProMax手機，其餘獎品還包括大疆靈眸相機、電動自行車等。

胡先生回憶，員工朱先生刮出10萬後一度不敢相信，「他叫我去看，我告訴他可以去彩票站確認。」

最終朱先生領取獎金時扣除2萬稅費，實際到手8萬。在特等獎抽獎環節，總經理將抽取機會讓給朱先生，「覺得他特別幸運，一般員工也就中二、三十元，他一下就中了10萬。」更巧的是，朱先生隨後抽中自己獲得手機，「沒有任何暗箱操作，就是純運氣。」

胡先生說，朱先生是公司的一名一線員工，「在公司做了很多年，是老員工了。」令他印象深刻的是，接連而來的雙重大獎讓全場沸騰，朱先生本人卻顯得異常冷靜，「波瀾不驚的，也沒多說什麽。」