我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慟 知名音樂人袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

「KPop獵魔女團」再掀美國學韓語熱 相關課程逆勢成長

年會搞黑箱？安徽男先後抽中10萬彩票、iPhone 17 公司澄清

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱先生與中獎彩票合影。（取材自極目新聞）
朱先生與中獎彩票合影。（取材自極目新聞）

安徽蕪湖耐世特淩雲公司的一場年會上，一名員工先是刮彩票中了10萬（人民幣，下同）大獎，隨後又抽中公司特等獎iPhone 17" rel="241578">iPhone 17 ProMax手機，雙重好運引來網友熱議。公司方面事後回回應，此事單純是該員工的運氣好，並無暗箱操作。

極目新聞報導，受委託拍攝耐世特淩雲公司年會活動的黃先表示，彩票是該公司為每位參會員工準備的福利，沒想到該員工一舉刮出了10萬大獎，在後續抽取公司年會特等獎時，因覺得該員工運氣極佳，公司領導特意邀請他上台幫忙抽獎，令人意外的是，他竟直接抽到了自己，再獲一台1萬多元的蘋果17ProMax手機。

該公司年會負責人胡先生介紹，當天共有500多人參加年會，公司為每人準備了一張20元的彩票，並另設置了價值約20萬的獎品。特等獎共兩名，獎品為蘋果17ProMax手機，其餘獎品還包括大疆靈眸相機、電動自行車等。

胡先生回憶，員工朱先生刮出10萬後一度不敢相信，「他叫我去看，我告訴他可以去彩票站確認。」

最終朱先生領取獎金時扣除2萬稅費，實際到手8萬。在特等獎抽獎環節，總經理將抽取機會讓給朱先生，「覺得他特別幸運，一般員工也就中二、三十元，他一下就中了10萬。」更巧的是，朱先生隨後抽中自己獲得手機，「沒有任何暗箱操作，就是純運氣。」

胡先生說，朱先生是公司的一名一線員工，「在公司做了很多年，是老員工了。」令他印象深刻的是，接連而來的雙重大獎讓全場沸騰，朱先生本人卻顯得異常冷靜，「波瀾不驚的，也沒多說什麽。」

iPhone 17 iPhone

上一則

北京長峰醫院火災29死 汪文傑等19人一審宣判 最高刑期6年6個月

延伸閱讀

iPhone Fold尚未問世 蘋果傳已開始研發「貝殼」折疊機

iPhone Fold尚未問世 蘋果傳已開始研發「貝殼」折疊機
中網友稱吃1款藥會瘋狂買彩票 醫師：有可能 但概率低

中網友稱吃1款藥會瘋狂買彩票 醫師：有可能 但概率低
記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型

記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型
用家人生日買彩票 佛山男中836萬元「全上交老婆」

用家人生日買彩票 佛山男中836萬元「全上交老婆」

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬