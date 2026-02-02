寶媽遞火腿腸 示意6歲娃投餵可可西里野狼 身分被扒出

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
媽媽自駕開門讓六歲女兒下車餵狼的視頻引發熱議。（取材自微博）
近日一段媽媽自駕開門讓六歲女兒下車餵狼的視頻引發熱議。視頻中，母女撞見野狼不躲，小女孩將香腸扔在路邊吸引野狼靠近，媽媽則舉起手機拍個不停，還發網上貼標籤「零距離接觸野生動物」博眼球，挨批為了流量犧牲小孩的安全。據悉，該寶媽從事電商箱包銷售，但帳號流量低迷。

網易報導，一名寶媽攜帶六歲女兒自駕行駛在可可西里國道上，該區域是野生動物天然棲息地，沿途遍布禁止投餵、遠離野生動物的警示標識，野狼、藏羚羊等動物頻繁出沒。

行駛中，這名媽媽發現路邊有野狼徘徊後未規避，反而緩慢停車並打開車門，讓六歲女兒下車，遞出火腿腸示意孩子近距離投餵野狼。她自身則全程手持手機，聚焦孩子與野狼的互動進行拍攝，試圖捕捉博取關注的瞬間。

視頻顯示，小女孩攥著火腿腸，在母親指引下將部分火腿腸扔在自身腳邊，吸引野狼靠近。野狼逐步上前，小心翼翼叼走食物，此時孩子與野狼的距離僅一米左右，野狼若發起攻擊可直接咬到孩子。

投餵結束後，小女孩主動上前湊近野狼，一旁拍攝的寶媽不但未及時制止，反而向野狼招手引導靠近。

據悉，該寶媽從事電商箱包銷售，但個人社交帳號流量低迷、粉絲數量較少。此次帶孩子自駕可可西里，偶遇野狼刻意安排孩子投餵並拍攝視頻，核心目的是獲取流量。她拍攝完成後，為提升傳播度，還給視頻添加「零距離接觸野生動物」、「可可西里奇遇」等標籤。

有網友爆料，該寶媽長期熱中於拍攝博眼球內容，因始終未能獲得較高關注度，此次才選擇用投餵野狼這種極端方式引流。另有網友發現，這並非該寶媽首次做出不文明行為，此前她曾在其他景區拍攝違規打卡內容。

可可西里的野狼屬於野生食肉動物，野性未馴，即便當下表現溫順，獸性仍難以掌控。紅星新聞報導，玉樹州林草局表示，當地禁止一切投餵野生動物的行為，肆意投餵不僅可能對動物造成傷害，還可能導致人類自身受到傷害。

媽媽自駕開門讓六歲女兒下車餵狼的視頻引發熱議。（取材自微博）
