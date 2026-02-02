2.5噸白銀建造 「永興銀樓」白菜價拍賣 為何沒人出價？

永興銀樓外觀。(取材自極目新聞)

位於湖南郴州市永興縣的地標建築「永興銀樓」近日被拍賣 ，法拍網顯示，該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，評估價值為1204萬7000元，折算下來單價為每克純銀6.88元，引發網友熱議。

極目新聞報導，根據阿里法拍平台顯示，本次拍賣的委託方為湖南鑫達銀業股份有限公司，標的物為永興縣便江街道永興大道256號的一宗工業用地、地上建築物、苗木、銀樓白銀、銀樓佛像、雕塑。

湖南省郴州市中級人民法院2025年8月15日根據當事人的申請，裁定受理湖南鑫達銀業股份有限公司（簡稱湖南鑫達）破產清算一案。平台公告顯示，標的物中，土地評估價為918萬1200元、地上建築物評估價為942萬6556元、苗木評估價為30萬9566元、銀樓白銀評估價為1204萬7000元，此外，銀樓佛像、雕塑，評估價為40萬6866.67元。以上資產整體評估價為3137多萬元，起拍價為2509萬6950元。

本次拍賣於1月16日進行，有兩人報名，但因無人出價最後流拍。

據報導，這次拍賣的標的物中，最引人矚目的是銀樓，民間俗稱「永興銀樓」，是永興當地的標誌性建築。該銀樓位於永興縣中國白銀第一坊景區內，是由湖南鑫達公司投資打造的一座中國白銀文化館，於2007年竣工，牌匾上標有「天下銀樓」。

湖南鑫達上傳平台的一份價格評估報告書稱，銀樓建築是由5萬兩白銀構成，根據《銀樓價值的會議紀要》，本次銀價取價時間為2025年1月23日。對銀總重量為5萬兩未提異議，對於銀含量一致認為純銀含量為70%，即5萬兩（2.5噸）銀中含純銀1.75噸，評估單價為純銀6.884元/克。

因為近期白銀價格大漲，市場上白銀投資價格已超過29元/克，按此估算，1.75噸純銀價值已超5000萬元。對此，有網友表示，「永興銀樓」簡直是白菜價甩賣，和白送差不多。

至於為何銀樓這麼便宜還是無人出價？有網友稱，這可能與拍賣公告中一則「不得擅自變更用途」的限制條款有關。永興銀樓拍賣公告中稱：買受人競得本標的物後，須繼續維持其「中國白銀文化館（天下銀樓）」的文旅景區核心定位，嚴格恪守既定規畫功能與經營方向，不得擅自變更用途，確保該文旅項目持續穩定運營、長效發展。