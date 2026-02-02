湖北公司團年宴來2000多人 188桌不夠 老闆：加開20桌

湖北天門起點產業園內一間服裝公司年前邀請員工及家屬一起吃團年飯，現場來了2000多人。(視頻截圖)

湖北天門起點產業園內日前舉辦了一場規模盛大的團年宴，一間服裝公司年前邀請員工及家屬一起吃團年飯，團年宴上精心準備了蒸魚、蒸肉、蒸菜等傳統過年必吃菜；該公司老闆介紹，有工人會帶家人參加，現場來了2000多人，原定188桌不夠，還緊急加設20桌；有網友表示老闆大氣，有這樣的老闆，員工會越幹越好。

羊城晚報報導，這家服裝公司的老闆為感謝員工一年來的辛勤付出，特意籌備這場團年宴，有蒸魚、蒸肉、蒸菜等傳統過年必吃的菜餚。原計畫擺下188桌，現場卻湧來了2000多人，場面蔚為壯觀。老闆面對這始料未及的熱情，沒有絲毫猶豫，笑著表示：「原定的桌數不夠了，立馬再加20桌！」

團年宴上，放眼望去全是密密麻麻的人群，餐桌連成一片，這場面比村裡辦喜事還熱鬧，老闆大氣之舉，讓工人們帶著家人感受到了濃濃的年味和歸屬感。

據報導，這場別開生面的團年宴也在網路上引起熱烈討論，許多網友紛紛留言，表達對這位老闆的讚賞和羨慕，「