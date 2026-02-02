炒貨成「新刺客」 瓜子1斤26.8元比豬肉貴 網：買不下手

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
1斤瓜子貴過豬肉，新「刺客」來了。 （取材自中國新聞周刊）
春節將近，瓜子和松子等堅果價格上揚，有炒貨門店500克瓜子的價格達26.8元（人民幣，下同，約3.8美元），而同期豬肉的價格普遍在500克10元上下。「1斤瓜子貴過豬肉」話題昨天衝上熱搜，網民們除喊「好貴」、「買不下手」，直呼怎麼「炒貨變成輕奢了？」，「新『刺客』來了」。

據中國新聞周刊報導，近日有不少消費者在開在商場B1層的薛記炒貨的年度炒貨採購中，隨便稱了些瓜子、核桃仁、夏威夷果仁和草莓脆，結帳時竟然跳出400多元的帳單，稱「不仔細看價格標籤的後果，就是遇見『炒貨刺客』」。在社交平台，薛記炒貨被叫做「薛記珠寶」，琦王花生則被稱為「琦王金鋪」。這樣稱呼是因為走進它們的門店後，總是會產生「隨便買一點，價格就上百」的消費體驗。

有意思報告走訪後發現，以商品統一500g為標價單位，瓜子這樣的基礎炒貨在薛記炒貨店內賣到23.8元，另有大多味瓜子售價26.8元；琦王花生店內瓜子售價為19.8元。據行業數據，豬肉批發市場價當前在每斤10元左右。這麼來看，一斤瓜子價格已經比豬肉還貴。

其他炒貨產品也有不少標價上百元。其中，薛記炒貨夏威夷果仁標價 185元、手剝松子218元、核桃仁188元、榛子仁160元。琦王花生現烤腰果標價78.8元、乾炒松子99.8元、核桃仁199元。

「炒貨刺客」為何價格這麼貴？參與薛記融資項目的啟承資本曾透露，「薛記定價高，但成本不低，其實利潤沒多少」，因為比起原料與工藝，「炒貨刺客」們最重要的成本是花在把炒貨包裝成高端零食上。首先就是門店租金與裝修成本，「炒貨刺客」的第一步是把店開進商場裡，尤其是B1、B2層，薛記炒貨與琦王花生的商場店比例分別達到73.9%和93.22%，比起街邊小店，商場租金顯然要更高；一家80平方米的標準店，裝修費用和設備費用共計需要38萬元，再來就是員工成本和推廣爆品的營銷費用。

然而，高端零食的風未必能夠一直奏效。薛記炒貨與琦王花生雖然門店規模持續擴大，但開店速度正在變慢。更重要的是，薛記炒貨和琦王花生「門店現烤」的賣點，也逐漸被看清。消費餐飲專家文志宏告訴有意思報告，薛記炒貨和琦王花生只有部分產品是現炒，薛記炒貨現烤堅果只有巴旦木仁、腰果、夏威夷果仁和榛子仁；琦王花生現炒堅果只有腰果、瓜子、花生。當最後一公里的新鮮感都打了折扣，消費者又該為何買單？

