快訊

紐約市擴大「帶薪安全病假法案」22日生效 增32小時無薪安全假與病假

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

理想車主救跳橋女 從急剎到救人僅20秒 車企CEO想請他吃飯

中國新聞組／杭州1日電
姚先生救人畫面。（海鹽公安視頻截圖）
近日，浙江嘉興海鹽西塘大橋上一名女子翻越護欄懸在橋外欲輕生，車牌號為浙FFJ3808的理想汽車車主途經此處，見狀立刻急剎停車，飛奔上前一把抓住女子的手臂和腿部，將其拖回安全區域。從停車到救人，救人的車主僅花20秒。

九派新聞報導，救人車主姚先生在上月27日中午12點左右，駕車經過大橋，看見橋上有一名女子扔下行李箱轉身跨上了橋面欄桿想要跳橋輕生，他立刻停車飛奔救人，女子最終被安全救回。「從我看見她到拽下她大概花了20秒，橋下是一條運河，離橋面有約10米，跳下去生還可能性極小。」姚先生回憶。

「當我想救她時，她還是想要掙脫繼續跳，我很用力才把她拽下來，然後請路人幫忙報警」。在等待民警趕來的過程中，姚先生還全程耐心安撫女子的情緒，待警方抵達並妥善接手後，他便默默駕車離開，未作停留。

姚先生的事跡得到了廣大網友的點讚，其中包括理想汽車CEO李想，其關注到此事之後發文表示：「看他飛奔下車的樣子，真帥！如果誰能聯繫上車主，能不能幫我轉告一下，我可不可以去請他吃個飯？」

姚先生稱，事發第二天，海鹽縣西塘派出所向其頒發了榮譽證書，授予「大橋衛士」榮譽稱號，以表彰他見義勇為的精神。

