12歲冰島少年成都拜師學川劇變臉 愛吃中國辣條

穿上川劇行頭。(取材自封面新聞)

來自冰島 首都雷克雅維克的12歲少年李昂 ，是一個不折不扣的「小中國迷」，將中國稱作自己的「第二故鄉」。去年初，李昂開通了小紅書 帳號，此後便陸續在平台上分享自己和中國的「不解之緣」，如「我在冰島，表演川劇變臉」、「我是冰島人，但很喜歡中文歌」、「我在冰島吃上了中國辣條」、「我在冰島，每天學漢語」…這些充滿生活感的內容，收穫了國內外網民的關注。

來源：YouTube

封面新聞報導，去年夏天，他在家人的陪同下第三次到成都學習川劇變臉。記者與李昂取得聯繫，聽他講述了這份跨越山海的追逐與熱愛。

「小中國迷」三赴成都學變臉。（取材自封面新聞）

多年前，一部「功夫熊貓」為李昂打開了中國文化的大門，他也因此愛上東方文化的獨特魅力。他已堅持學習中文六年，還跟著父母先後多次到中國，走街串巷感受各地的人文風貌，「中國文化很神奇也很有美感，爸爸媽媽特別支持我，常帶我來中國」。

而成都，正是他為追尋川劇變臉夢反覆奔赴的「文化驛站」，當他第一次到成都時便被川劇變臉所吸引。

「說時不遲那時不慢，難者不會會者不難。任隨你遠看近看、前看後看、緊看慢看、左看右看、上看下看、橫看豎看，便是好耍又新鮮」，川劇裡的這段鮮活的唱詞，恰如李昂對變臉藝術的直觀感受。他仍記得當時的情景，「第一次看變臉我完全驚呆了，一張張彩色的臉一下子就變出來，好像有魔法一樣」。

正是這份震撼，讓他開啟了變臉技藝的學習之路。歷經三年多的努力，李昂已能在舞台上嫻熟演繹變臉。去年7月，李昂在小紅書上分享了一則川劇表演視頻，這是他為哥哥的婚禮獻上的專屬表演。舞台上，他身著戲服、手持折扇，與台下金發碧眼的賓客形成鮮明視覺反差。當變臉標誌性的音樂響起，他踏著節拍乾淨俐落地完成每一次臉譜變換，瞬間點燃現場氣氛，引得觀眾呼聲連連。

「小中國迷」會變臉。（取材自封面新聞）

據報導，李昂在冰島還登上了大大小小的舞台，比如，中國駐冰島大使館舉辦的招待會、冰島雷克雅維克等市政府舉辦的年度文化活動、冰島大學北極光孔子學院舉辦的文化活動、冰島本地小學的文藝匯演等。在他眼中，變臉是「神奇、快樂又充滿驚喜的藝術」。他說，「每次表演都能給人驚喜，觀眾會笑、會鼓掌，這讓我特別快樂。」

李昂的中文老師是中國姑娘宋紅齡，多年前初次在課堂上相遇時就對他印象深刻，「第一次上課，他聽不懂中文，我也聽不懂冰島語，但他眼睛特別亮，寫滿真誠、好奇和熱情，能感覺到他對中文的認真和執著。」