結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

中國新聞組／北京29日電
張曉國救助老闆娘。（取材自大風新聞 ）
去年底，江蘇蘇州一家小超市內，老闆娘正在跟一名小伙子結帳時突然暈倒，在急救中心調度員隔空指導下，小伙子實施胸外按壓連續600次及穿插人工呼吸，直到急救人員趕到，最後老闆娘轉危為安。雖然老闆娘的六根肋骨被按斷，但老闆娘的丈夫卻很感謝這名顧客，稱妻子差點成了植物人，「這份恩情永遠還不完。」

央視新聞報導，當時顧客張曉國找老闆娘結帳，兩人多說了兩句話，前前後後三、五秒，老闆娘突然暈倒在地。張曉國發現老闆娘失去意識，立即撥打120。電話另一頭，急救中心調度員吳亞隔空指導張曉國實施胸外按壓。連續按壓600次後，老闆娘仍未恢復呼吸，吳亞又指導張曉國穿插進行人工呼吸，直到急救人員趕到。

張曉國近日接受央視新聞「面對面」欄目採訪，他回憶說當時試圖快速找到老闆娘的家人，「我第一次遇到這種事情，我發現她沒有意識以後，就開始撥打120。」

被問道「你之前並沒有接受過急救的培訓，也沒有急救的能力，在那種情況下你擔心自己介入之後，會不會產生更不好的結果？」張曉國認為「沒有擔心過，當時就是想著先救人，救人第一。」

張曉國連續按壓六百次後，感覺老闆娘似乎是恢復了呼吸，但由於老闆娘仍然沒有恢復正常呼吸，吳亞要求張曉國在按壓的同時進行人工呼吸。

老闆娘的丈夫表示，事發當天就聯繫到張曉國，儘管管妻子的肋骨被按斷六根，如果肋骨不按斷的話，有可能基本上就是植物人了。如果心臟停了五分鐘，基本上就沒救了：「他是救命恩人。人家救了我家人一命，不能就這麼過去了，總歸要謝謝人家。人家最多幫你打個120已經很好了，他能在這施救二十幾分鐘，這份恩情是永遠還不完的。」

張曉國接受央視新聞「面對面」欄目採訪。（取材自大風新聞 ）
