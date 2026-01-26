打碎電視屏「欠債」 杭州11歲童在小區創業 2個月賺6000

我的頻道

中國新聞組／杭州26日電
11歲堯哥「創業」各項「業務」價目表。（取材自都市快報）
浙江杭州一名11歲男童因不小心打破了家裡新的液晶電視屏，得知換屏大概需要6000元（人民幣，下同），基於「一人做事一人當」，決定「創業」籌錢，他自製宣傳海報和價目表，藉自己的特長提供小區「小學生陪伴小學生」系列培優活動，沒想到「生意」大好，不到2個月就賺進6000元。不少網民點讚男童的創意和執行力，也有網民酸「估計是富人小區才有這麼人需要『陪玩』」。

據都市快報報導，這名男童「堯哥」的媽媽程女士近日在網上發帖稱，兒子讀小學五年級，兩年前打破了家裡新的液晶電視屏，決定「創業」籌錢換新，寫了「廣告」讓她發到小區業主群裡，道出自己創業的背景：「本人因打碎家中電視屏，一人做事一人當，所以出來籌錢修電視。以上是我列舉出的一些特長，相應課程，以小學生面對小學生這種新方式進行一系列培優。望小區內各位叔叔阿姨理解我，給我機會」。

針對不同的科目，堯哥設定了對應的價格區間，比如陪寫作業一小時40元、一個半小時60元；田徑是1小時30元，一個半小時50元；足球是1小時30元，一個半小時45元；鋼琴是45分鐘30元，一小時45元。

堯哥張貼在小區運動場的足球俱樂部宣傳海報。（取材自都市快報）
由於這些價格比市面上的更「白菜價」，受到小區叔叔阿姨的熱烈支持。每天放學後，堯哥陪其他孩子寫作業、踢足球等，避免家庭輔導功課的雞飛狗跳，堯哥的業務量蒸蒸日上，周末排得也滿滿當當。他又萌生出一個更大膽的想法，「媽媽，我發現報足球的小朋友很多，足球又是團隊活動，不如直接搞一個足球俱樂部吧，這樣比陪寫作業更賺錢」。

就這樣，不到兩個月的時間，堯哥就還清「債務」，把6000元交到媽媽手上，給家裡電視換上新的顯示屏。程女士稱，這段時間，堯哥每天快樂地奔波在小區裡陪小朋友寫作業、運動，感受到了輸出的快樂。

不少網民留言為堯哥點讚：「這孩子執行力很強」，「竟然被一個小孩哥震撼到了，向他學習」，「40元一小時，一個月3000要工作75小時，平均每天工作2.5小時」，「狠狠心動了」，「怎麼樣才能成為你兒子的客戶？」。

也有網民酸：「什麽小區才能這麼閒？」，「就是家長請了一群陪玩」，「這年頭孩子找個玩伴還得付錢」，「這個教育方式蠻好的，但這個真的不算『白菜價』，估計富人小區」，「這報導的用意是：你們看看，人家11歲的孩子都能創業2月賺6000，你們這些大人怎麼好意思說失業找不到工作的」，「由此，『中產』的虛榮心和優越感得到了極大的滿足」。

