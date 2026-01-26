我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
左為某外賣店場景，右為市場監管執法人員開展現場檢查；組合圖片。（新華社）
左為某外賣店場景，右為市場監管執法人員開展現場檢查；組合圖片。（新華社）

河南鄭州市場監督管理局日前推出一項新措施，開放外賣騎手檢舉「幽靈外賣」店家，獲得全網好評。許多網民留言，希望這個措施能推廣到全國，也有餐飲業者支持，希望促成「良性發展」。

央廣網報導，鄭州市市場監督管理局2025年12月26日推出「鄭騎先鋒隨手拍」，鼓勵外賣騎手舉報「幽靈外賣」問題線索，一經查實，給予騎手50元（人民幣，約7.2美元）獎勵。

「幽靈外賣」是指沒有堂食場地或已關門倒閉，卻透過租借證照、使用虛假地址、偽造門店照片等手段，在外賣平台上偽裝成正規店鋪繼續經營的商家。這類店家在外賣平台線上「光鮮亮麗」，實際線下卻是「髒亂差」，早已成為亂象。

一名參與舉報的騎手表示，「我主動反映問題，並不是為了獎勵，是因為我的家人也吃外賣」。截至目前，鄭州已有8000多名外賣騎手註冊「隨手拍」，化身食品安全監督員參與打擊幽靈外賣。

騎手展示「鄭騎先鋒隨手拍」手機操作頁面；組合圖片。（新華社）
騎手展示「鄭騎先鋒隨手拍」手機操作頁面；組合圖片。（新華社）

鄭州這一新措施引發全國網民點讚，紛紛留言表示，「直接端了幽靈外賣的老窩！」、「幹得漂亮」、「鄭州這波操作太絕了」。有網友表示，「都是為了餐飲業良性發展」，希望在全國普及。也有餐飲從業者發聲支持，「我是幹餐飲的，支持這樣幹」。

有網友在支持的同時，也提醒要「保護好騎手個人隱私」，以免被店家報復。

鄭州 河南

上一則

張又俠落馬 中央軍委印發「黨組織選舉規定」加強黨領導

下一則

深圳市民花千萬、合法買法拍房 為何卻遭刑事調查？

延伸閱讀

悅滿樓喜慶九週年 同賀新春迎馬年 合菜盆菜齊登場 全場九折回饋您

悅滿樓喜慶九週年 同賀新春迎馬年 合菜盆菜齊登場 全場九折回饋您
中國最孤獨的外賣騎手 整座城只有他1個人接單

中國最孤獨的外賣騎手 整座城只有他1個人接單
ICE幹員明州吃完飯 返回餐館逮捕3員工 社區憤慨：殘忍且邪惡

ICE幹員明州吃完飯 返回餐館逮捕3員工 社區憤慨：殘忍且邪惡
阿里千問開通AI購物 1句話就能點外賣、訂機票

阿里千問開通AI購物 1句話就能點外賣、訂機票

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名