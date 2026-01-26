鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

左為某外賣店場景，右為市場監管執法人員開展現場檢查；組合圖片。（新華社）

河南鄭州 市場監督管理局日前推出一項新措施，開放外賣騎手檢舉「幽靈外賣」店家，獲得全網好評。許多網民留言，希望這個措施能推廣到全國，也有餐飲業者支持，希望促成「良性發展」。

央廣網報導，鄭州市市場監督管理局2025年12月26日推出「鄭騎先鋒隨手拍」，鼓勵外賣騎手舉報「幽靈外賣」問題線索，一經查實，給予騎手50元（人民幣，約7.2美元）獎勵。

「幽靈外賣」是指沒有堂食場地或已關門倒閉，卻透過租借證照、使用虛假地址、偽造門店照片等手段，在外賣平台上偽裝成正規店鋪繼續經營的商家。這類店家在外賣平台線上「光鮮亮麗」，實際線下卻是「髒亂差」，早已成為亂象。

一名參與舉報的騎手表示，「我主動反映問題，並不是為了獎勵，是因為我的家人也吃外賣」。截至目前，鄭州已有8000多名外賣騎手註冊「隨手拍」，化身食品安全監督員參與打擊幽靈外賣。

騎手展示「鄭騎先鋒隨手拍」手機操作頁面；組合圖片。（新華社）

鄭州這一新措施引發全國網民點讚，紛紛留言表示，「直接端了幽靈外賣的老窩！」、「幹得漂亮」、「鄭州這波操作太絕了」。有網友表示，「都是為了餐飲業良性發展」，希望在全國普及。也有餐飲從業者發聲支持，「我是幹餐飲的，支持這樣幹」。

有網友在支持的同時，也提醒要「保護好騎手個人隱私」，以免被店家報復。