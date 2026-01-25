女3年前買鑽戒獲贈足銀保溫杯 身價「反超」主商品

女子3年前買鑽戒送的足銀保溫杯，身價反超鑽戒。(取材自大象新聞)

2026年開年以來，國際白銀價格持續走高，帶動銀條、銀飾及各類銀製品回收行情同步飆升，四川成都簡陽市一名女子三年前購買鑽戒時獲贈的足銀保溫杯，近期回收估值竟遠高於當年花錢購入的鑽戒本身，引發市場關注。

綜合大象新聞、封面新聞報導，王女士回憶，2023年她在簡陽一家珠寶店選購鑽戒，恰逢商家推出「消費滿額贈足銀保溫杯」促銷活動，她花約6200元(人民幣，下同)購得一枚鑽戒，並免費獲得一只標註「足銀999」的保溫杯。當時她並未特別在意這項贈品，保溫杯多年來一直未拆封，存放在家中儲物間。

由於近期白銀價格屢創新高，讓王女士想起這只閒置多年的銀杯。她將保溫杯帶至五金店秤重後發現，重量約380克，扣除非銀質杯蓋與濾網後，杯身重量約256克，經估算純銀內膽重量約在70至80克之間。按照1月23日足銀回收價約22.5元／克計算，該保溫杯的純銀回收價值已接近2000元。

相較之下，王女士當年花費數千元購買的鑽戒，回收行情明顯疲弱。她諮詢多家珠寶回收商後得知，因鑽戒克拉數偏小、品牌溢價較高，目前回收價格僅約700元左右。「原本以為鑽戒比較保值，沒想到幾年後反而不如一個贈品值錢。」王女士坦言，這樣的價值反轉出乎意料。

珠寶業者也證實，2023年前後，足銀保溫杯、銀碗等銀製品作為高單價珠寶促銷贈品相當普遍。當時足銀原料價格僅4至5元／克，一只含70至80克純銀的保溫杯，原料成本約300至400元，對商家而言具備促銷吸引力。「沒想到短短兩三年，銀價漲幅如此驚人，贈品價值甚至超過主商品，確實出乎預期。」業者表示，近期已有不少消費者回頭詢問早年獲贈銀製品的回收行情。

市場分析，白銀此波上漲並非短期炒作。世界白銀協會資料顯示，受光伏、AI 、電動車 等產業快速擴張影響，白銀工業需求占比已提升至六成以上，加上全球白銀市場連續多年供應赤字，實體庫存持續下降，成為推動銀價走高的關鍵因素。