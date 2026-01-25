我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

女3年前買鑽戒獲贈足銀保溫杯 身價「反超」主商品

中國新聞組╱北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子3年前買鑽戒送的足銀保溫杯，身價反超鑽戒。(取材自大象新聞)
女子3年前買鑽戒送的足銀保溫杯，身價反超鑽戒。(取材自大象新聞)

2026年開年以來，國際白銀價格持續走高，帶動銀條、銀飾及各類銀製品回收行情同步飆升，四川成都簡陽市一名女子三年前購買鑽戒時獲贈的足銀保溫杯，近期回收估值竟遠高於當年花錢購入的鑽戒本身，引發市場關注。

綜合大象新聞、封面新聞報導，王女士回憶，2023年她在簡陽一家珠寶店選購鑽戒，恰逢商家推出「消費滿額贈足銀保溫杯」促銷活動，她花約6200元(人民幣，下同)購得一枚鑽戒，並免費獲得一只標註「足銀999」的保溫杯。當時她並未特別在意這項贈品，保溫杯多年來一直未拆封，存放在家中儲物間。

由於近期白銀價格屢創新高，讓王女士想起這只閒置多年的銀杯。她將保溫杯帶至五金店秤重後發現，重量約380克，扣除非銀質杯蓋與濾網後，杯身重量約256克，經估算純銀內膽重量約在70至80克之間。按照1月23日足銀回收價約22.5元／克計算，該保溫杯的純銀回收價值已接近2000元。

相較之下，王女士當年花費數千元購買的鑽戒，回收行情明顯疲弱。她諮詢多家珠寶回收商後得知，因鑽戒克拉數偏小、品牌溢價較高，目前回收價格僅約700元左右。「原本以為鑽戒比較保值，沒想到幾年後反而不如一個贈品值錢。」王女士坦言，這樣的價值反轉出乎意料。

珠寶業者也證實，2023年前後，足銀保溫杯、銀碗等銀製品作為高單價珠寶促銷贈品相當普遍。當時足銀原料價格僅4至5元／克，一只含70至80克純銀的保溫杯，原料成本約300至400元，對商家而言具備促銷吸引力。「沒想到短短兩三年，銀價漲幅如此驚人，贈品價值甚至超過主商品，確實出乎預期。」業者表示，近期已有不少消費者回頭詢問早年獲贈銀製品的回收行情。

市場分析，白銀此波上漲並非短期炒作。世界白銀協會資料顯示，受光伏、AI電動車等產業快速擴張影響，白銀工業需求占比已提升至六成以上，加上全球白銀市場連續多年供應赤字，實體庫存持續下降，成為推動銀價走高的關鍵因素。

電動車 AI

上一則

新聞透視／流言成真 習抄家張劉二人 解放軍走向「三期疊加」

下一則

「腐敗愈挖愈深」 解放軍報批張劉嚴重破壞信任

延伸閱讀

銀價破百美元、金價奔向5千 金銀雙飆靠3股力量猛推

銀價破百美元、金價奔向5千 金銀雙飆靠3股力量猛推
金屬狂熱 金價逼近5000美元大關 銀、銅也走高

金屬狂熱 金價逼近5000美元大關 銀、銅也走高
川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元
美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅