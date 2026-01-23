我的頻道

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

廣東博主用2噸SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐觸法還有中毒之虞

中國新聞組／即時報導
男子用SIM卡煉出191克黃金。（視頻截圖）
近期金價不斷飆漲，中國有社群平台博主稱自己用SIM卡DIY煉出價值超12萬元（人民幣，下同，約1.7萬美元）的黃金。據其發出的視頻，該名廣東博主用一堆SIM卡晶片廢料，經過一系列複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，按當前金價計算價值超12萬元。視頻隨即衝上熱搜引發熱議與質疑。該博主回應稱，他提煉出的確實是黃金，但用了近2噸重的廢料，原料並非來自單一、完整的普通SIM卡。專家則警告此舉有中毒之虞且可能涉及違法。

據快科技報導，視頻中，該博主用一堆SIM卡晶片廢料展示「SIM卡煉金術」，他先收集滿滿一袋的SIM卡晶片廢料，隨後展開強酸溶解、電解還原等複雜的化學工序，經加工提煉出重191.73克黃金。該博主並表示，為保證良好的穩定性和耐腐蝕性，SIM卡會在晶片引腳與電路板的連接處等關鍵部位進行鍍金處理。除了SIM卡晶片，銀行卡晶片、IC卡、電子元件、通訊設備接觸件等都屬於可回收含金廢料。

視頻曝光後引來大批網民驚呼「這玩意還能煉出來黃金？頭一次知道」，也有網民感嘆「打工十年不如今年收廢品一年」，並向博主「拜師學藝」學習「晶片煉金術」。

但也引發專家質疑稱，SIM卡晶片實際含金量極低，視頻中說每張卡含有約0.02克左右的黃金，但實際含金量只有0.47毫克，提煉191克黃金需消耗大約40萬張SIM卡，與當事人描述相差甚遠。 

據瀟湘晨報，該名博主對此回應稱，網上部分數據存在轉載和表述不完全準確的情況。其所用原料並非來自「單一、完整的普通SIM卡」，而是來自通信電子領域中的晶片類鍍金廢料集合。網上流傳「191.73 克」這一數字，是某一批次成品的秤重數據，但在傳播過程中被簡化成了「用SIM卡煉金」，這一說法並不嚴謹，也容易引發誤解。

「我想糾正的是，這不是個人用生活廢卡煉金的故事，而是貴金屬回收行業中，對特定電子廢料進行合規提煉的過程，記錄視頻的初衷是展示工藝和回收價值，而非製造噱頭」，他說，關於提煉所使用的原料及最終煉出的黃金重量，「我們是以kg算的，不按張數。當時的重量我記得是接近2噸的廢料。普通人收集的SIM因為數量有限，金的含量微乎其微」。

不過有專家提醒，提取過程需要使用強腐蝕性化學試劑，存在極大的安全隱患和環境汙染風險，還可能構成違法，不支持有關做法。

男子用SIM卡煉出191克黃金。（視頻截圖）
金價

