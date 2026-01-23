一張船票300萬 中國「太空旅遊」飛船將首飛 黃景瑜也是乘客

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
中國首艘商業載人太空船「穿越者壹號（CYZ1）」。（取材自財聯社）
中國首艘商業載人太空船「穿越者壹號（CYZ1）」。（取材自財聯社）

中國將開啟「太空旅遊」時代。北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）22日發布首艘商業載人太空船「穿越者壹號（CYZ1）」試驗艙，儘管太空遊程票價高達一張300萬元（人民幣，下同），已有20多位太空遊客預訂超3艘船，預計2028年首飛。第一批遊客包括中國男星黃景瑜等和一名機器人，黃景瑜難掩激動地說：「沒想到有一天能坐著中國人自己造的飛船去看看」。

據財聯社報導，昨日舉行的穿越者太空旅遊全球發布會上，北京穿越者載人航天科技有限公司創始人、CEO雷詩情表示，按照規畫，將把乘客運送至距離地面100km的「卡門線」，體驗5到10分鐘的失重；2032年開始飛到距離地面400km的軌道，進行多人多天在軌駐留；2038年實現飛躍38萬公里，進入月球軌道。

「目前已經預售了20餘張亞軌道載人飛船的船票，總票價為300萬，預訂費為10%。可以鎖定飛行次序」，雷詩情說，同時正打造中國首艘全可重覆使用的商業載人飛船，希望藉此把票價從億元級降低至30萬級別更親民價格。

雷詩情透露，穿越者將推出首批三大主題場景。一是星際慶典系列，與婚慶慶典品牌一起共創推出太空婚禮，太空成人禮、太空跨年慶典等定製主題體驗。二是科研探索系列，為國家、企業、高校提供太空微重力的創新實驗平台。三是藝術共創系列，將與全球頂尖的藝術家、美術館、電影節共建太空藝術駐地計畫。

黃景瑜將成為中國太空旅遊第一批旅客。（視頻截圖）
黃景瑜將成為中國太空旅遊第一批旅客。（視頻截圖）

中國工程院院士李立浧、智元機器人CMO邱恒、青年演員黃景瑜、探路者品牌創始人王靜、啟賦資本董事長傅哲寬、成都富江工業股份有限公司總經理李澤奇等報名有望成為首批報名的穿越者太空遊客。首批太空遊客還包括一名機器人，為眾擎機器人PM01。

據穿越者稱，1月18日，穿越者自主研製的穿越者壹號（CYZ1）載人飛船試驗艙，完成著陸緩衝系統的綜合驗證試驗，各項指標均達到預期目標，關鍵指標超出預期。

不過，據科創板日報報導，該載人飛船試驗艙，只是在北京懷柔航天試驗基地以試驗方式進行了模擬測試：5噸重的全尺寸試驗艙從3米高空自由墜落，模擬真實再入返回著陸工況。一位航天業內人士表示，穿越者試驗未進行實際的太空返回驗證，僅是地面著陸緩衝系統綜合驗證試驗，「這與真正的載人飛船進入太空後返回，並實現可重覆使用，還有非常長的距離」。

「中國飛船預售票一張300萬」、「黃景瑜太空旅遊」等話題昨起霸榜微博熱搜，網友們除被300萬一張的船票驚掉下巴：「這票價夠在一線城市買套房了吧？」，並感嘆「娛樂圈又出狠人」。

黃景瑜在官宣VCR裡難掩激動：「從小就覺得太空特別神秘，沒想到有一天能坐著中國人自己造的飛船去看看。」他的工作室也轉發確認：「這不是角色扮演，是真正的太空旅客」。

