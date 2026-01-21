同年同月同日生 杭州百歲夫妻一個愛吃糖 一個愛喝酒

我的頻道

中國新聞組╱杭州21日電
杭州一對同年同月同日出生的百歲夫妻，攜手走過70多個寒暑，成為佳話。(取材自潮新聞 )
杭州一對同年同月同日出生的百歲夫妻，攜手走過70多個寒暑，成為佳話。(取材自潮新聞 )

春節腳步漸近，杭州市蕭山區靖江街道黎明社區洋溢著濃厚年味，一組特別的新春全家福近日引起關注；照片中央，是今年同為102歲的袁關錦與殷和珍，這對百歲夫妻不僅攜手走過70多個寒暑，更難得的是，兩人同年、同月、同日出生，人生軌跡在時間長河中緊緊相扣，成為街坊口中的佳話。

潮新聞報導，拍照當天，袁家四世同堂齊聚一堂，三個兒子、兩個女兒，加上孫子、曾孫一起圍繞在兩位老人身旁，笑聲不斷。59歲的小女兒袁雅琴全程陪伴在側，照料父母的一舉一動；她輕輕剝開一顆椰子糖，送進父親口中，老人細細品嘗，神情滿足。袁雅琴笑說，現在是「把父母當孩子養」，他們喜歡什麼，就盡量給什麼。

報導指出，生活中，老兩口的性格與口味完全不同，袁關錦偏好清淡素食，尤其嗜甜，炒青菜、蘿蔔湯都要加點糖；殷和珍則不愛甜食，偶爾喝些紅酒，也能吃肉。為了讓兩位老人都吃得開心，袁雅琴每天準備兩份餐食，細分口味，既顧健康，也顧心情。

三年前，老兩口搬來與女兒同住，子女們輪流陪夜。白天，袁關錦喜歡到菜市場走走，與老朋友聊天、打牌；殷和珍作息規律，清晨起床掃地、整理家務，喜靜不喜鬧。多年來，夫妻分工明確，父親負責賺錢與家庭大事決策，母親操持家務、照顧孩子，雖偶有拌嘴，卻從未真正爭吵。

子女回憶，父親一生重視教育，對孩子期望甚高。雖然袁雅琴年少時調皮，未完全如父所願，但這分對學習的重視，延續到了孫輩與曾孫輩身上。如今，看著後代各自成長，是老人最安心的事。

隨著年歲增長，老兩口有時像孩子般乖巧：坐著等熱毛巾擦臉、拍照時靜靜等孩子安排座位。子女們心照不宣，以溫柔與耐心回應，讓照護成為日常的親情互動。

在家庭之外，社區支持同樣重要。黎明社區針對90歲以上長者提供免費送餐，並安排志願者定期上門關懷，協助打掃、生活照料，同時持續改善適老化設施，讓百歲老人生活更安全。

新春將至，袁家已安排拍全家福、添置新衣、輪流團圓。被問及新年心願，長子袁成龍語氣平實卻篤定：「只希望父母健康。家有一老，如有一寶。」

