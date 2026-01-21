中國地產夢破滅 海南海花島變「死區」 購物中心、高樓全荒廢

從空中俯瞰，中國恆大集團在海南省儋州市海花島開發的39棟建築已被當局下達拆除令。(路透)

華爾街日報20日報導，中國海南省海花島(Ocean Flower Island)受到杜拜 朱美拉人工棕櫚島(Palm Island Jumeirah)啟發的建設計畫，如今成了耗資120億元、記錄著債務驅動下經濟過度擴張的一座紀念碑；如今沒有商店的大型購物中心，沒有遊客的主題樂園，數十棟荒廢高樓大廈，淺到不能游泳的人工沙灘，都反映著中國長期以來對於房地產夢想的追求。

來自附近沿海城市儋州的遊客周慶斌(Zhou Qingbin，音譯)形容：「這地方堪稱死區。」

海花島絕大多數區域目前由海南省儋州市政府掌控，市府正思考如何處理。

海花島由恒大集團 (Evergrande)打造，目標是成為中國版本的朱美拉人工棕櫚島，規模比杜拜原版更大。然而，恒大集團因為超過3000億元的債務而在2021年垮台。恒大集團曾經追逐的這一構想，儋州市府似乎希望延續。

報導指出，恒大為海花島投入大約120億元，其中絕大部分來自借貸，雖然金額龐大，卻未達到原本宣布建造能容納20萬人公寓所需要的230億元目標。倒閉之前，恒大表示已完工的6萬套公寓已經過戶給買家。其他建設項目大多施工進度只到地基混凝土，堆積雨水之後，紛紛成了釣魚坑。大約39棟接近竣工但從未售出的公寓大樓，現在豎立於瓦礫荒地裡。 海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。(路透)

批准海花島項目的儋州市市長兼市委書記張琦(Zhang Qi)2020年因貪汙定罪之後被判處無期徒刑，恒大創辦人兼董事長許家印(Xu Jiayin)自2021年以來不曾公開露面，雖然涉嫌詐欺等罪名遭到起訴，但無法確認是否已被定罪，也無法確認下落。

報導分析，杜拜朱美拉人工棕櫚島的豪華別墅被喜歡陽光的明星名人、球星、外國官員搶購一空，相較之下，海花島主要吸引對象是來自中國北方、想要尋找溫暖避寒地點的退休人員。

來自黑龍江省的70歲退休族張群(Zhang Qun，音譯)說，五年前買公寓時恒大辦公室擠滿搶購人潮。他說，如果現在賣掉公寓，等於投資虧本一半。

報導指出，中國幾乎所有城市都有恒大倒閉留下的爛尾樓，但沒有任何地點像海花島一樣，留著如此高密度、展現許家印昔日風光的過剩房地產。