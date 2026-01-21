河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了

河南省南陽市社旗縣李店鎮獅子莊村的農民20日在清理蔬菜大棚上的積雪。(新華社)

「對不起，之前是我說話聲音大了。」20日一早，面對窗外沒過腳踝的厚實積雪，河南 不少網友在社交平台上發起了給當地氣象台的「排隊道歉」。

大河報報導，此前，針對19日至20日河南多地「大到暴雪」的氣象預報，部分地區因雪勢起步較緩，一度引發了網友的觀望甚至質疑。但隨著19日下午雪勢增強，特別是入夜後大雪持續下落，河南沿黃及以南地區悉數「白頭」，讓不少網友發文表示：「這雪確實說準了，錯怪了氣象台。」

據報導，從河南省氣象局獲悉，監測顯示，19日7時至20日7時，河南省沿黃及以南大部出現大到暴雪，局部大暴雪。全省平均降雪量為7.5毫米，地市平均降雪量前三位分別為：駐馬店15.7毫米、信陽13.2毫米、商丘13.0毫米。在具體站點中，焦作博愛縣的小底站監測到了24.8毫米的降雪量，達到了大暴雪量級。

報導指出，公眾常說的「雪有多厚」與氣象預報中的「降雪量」是兩個概念。氣象預報中的「毫米」是將標準容器收集到的雪花完全融化成水後測得的數值。按照國家標準，24小時降雪量達到10至19.9毫米即為暴雪。

而大家直觀看到的「厘米」則是積雪深度。截至20日5時，洛陽、鄭州 南部、開封等地的部分縣市積雪深度達12到18厘米。氣象專家解釋稱，在低溫環境下，1毫米降雪量通常能對應約1厘米甚至更厚的積雪。

針對公眾關心的積雪何時融化，省氣象台預計，20日全省最高氣溫僅在零下5℃到零下1℃。在氣溫持續低於0℃的環境下，雪晶體無法吸收足夠熱量發生相變融化，只能維持固態。

關於積雪消融的時間，報導說，在持續低於0℃的環境下，積雪很難通過吸收空氣熱量實現自然消融。如果只靠自然融化，背陰處或厚積雪路段可能需要數日甚至一周時間。

目前，全省防災減災工作仍在高度戒備中。河南省氣象局維持重大氣象災害（暴雪）三級應急響應。截至20日上午，全省生效中的暴雪、道路結冰、低溫等預警信號共計256條。