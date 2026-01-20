我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

川普曝光馬克宏私訊 還批英國愚蠢又軟弱

武漢癌母碰瓷籌治療費 兒斥「不要害人」 出現意外結局

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊先生質問母親。（視頻截圖）
熊先生質問母親。（視頻截圖）

湖北武漢一名64歲口腔癌患者為籌醫療費偷溜街頭「碰瓷」貨車，想騙取治療費，以後，她的兒子怒斥媽媽「不要害別人」視頻意外在網上暴紅。陌生網友小額捐款為老人湊出2萬多元(約2873美元)治療費，養老院也願意提供免費服務，讓這則碰瓷事件反轉成為暖心故事。

封面新聞報導，送外賣維生的熊先生表示，他的媽媽今年64歲，去年7月份確診口腔癌，已經經過多次治療。17日中午，交警聯絡熊先生稱老人疑似被貨車撞傷、口吐白沫。

「因為治療費的問題，她以前有過這種念頭。所以當時我懷疑她是不是碰瓷，但又怕萬一真是被撞，還是跟隨現場的救護車送她去了醫院。」熊先生說，老人在急診科檢查期間，只有腳腕磕到了。他後來去交警隊看監控，發現對方確實沒撞到老人。

熊先生在視頻裡追問媽媽：「別人說沒有撞倒你。你是不是碰瓷？你騙人的話，到處都有監控的。如果是你自己摔的，（治療錢）都要你自己出。你不要禍害別人。」

老人含糊不清地辯解，稱只是從那裡經過，沒有碰瓷。但其後禁不起兒子的追問，老人承認是想讓別人賠錢，熊先生表示，「我想他有保險，就動了歪心思，就是想搞錢」。

「我就跟她講，別人也有家庭要養，為什麼這樣去禍害別人。她在視頻裡承認錯誤，說自己太壞了，自己支付了救護費用是活該。」熊先生說，他之前一直勸說過媽媽不要做害人的事，盡管這次受了教訓，但生病的老人思想不一定能扭轉過來，他決定把視頻發出去，讓人們看到後躲避。

報導指出，這條「碰瓷」的視頻，目前播放量已經超過千萬。不少網友留言表示，老人的行為讓人既生氣又心酸，「她應該是想替兒子減輕壓力」。

熊先生說，視頻的確引來一些網友謾罵，但更多的是陌生人的鼓勵，不斷有人詢問捐款通道，「更多人是直接往支付寶轉帳，一兩塊錢的，4、5塊錢的，10、20塊的，還有1000的。」

「除了網友，還有武漢當地養老院聯繫我，要為媽媽提供免費服務。」熊先生說，他對這些善意感到一些壓力，網友後期捐的錢他不會再接受。

網友留言。（視頻截圖）
網友留言。（視頻截圖）

養老院 武漢 保險

上一則

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

延伸閱讀

華研槓Ella「未獲S.H.E錄音授權」揭五月天花500美元內幕

華研槓Ella「未獲S.H.E錄音授權」揭五月天花500美元內幕
草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元
太炸裂…女子在武漢打車 只花0.1元還搭到保時捷卡宴

太炸裂…女子在武漢打車 只花0.1元還搭到保時捷卡宴
武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」

武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老