北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？

一名北京大學物理系學生，展示「統計物理」的英文教材。(取材自觀察者網)

中國大學物理競賽圈近日出現一則引發討論的消息：一名具物理競賽金牌成績的學生，因英語未達及格線，未能通過北京大學「物理學科卓越人才培養計畫」初試，引起部分家長與教練質疑英語要求是否「卡」掉競賽生。

觀察者網報導，「卓越計畫」由北京大學自2022年啟動，面向中國初三至高三學生及海外同等年級學生招收，旨在選拔具物理學研究潛力的中學生。錄取名額每年不超過100人，通過者無需參加高考 ，可直接入讀北京大學物理學類。

今年初試在元旦期間舉行，共1200餘人參加。試卷包含語文、數學、英語各100分，物理200分，語文與英語皆設及格線50分。根據成績單註記，只有語文、英語合格者，方能依數學與物理總分進入第二輪學科能力測試。

有學生成績為語文64分、英語45分、數學75分、物理120分，但因英語不達50分及格線而未能進入二試。有家長表示，競賽生大量時間投入物理訓練，英語成績不突出並不罕見，認為以英語設定門檻不利選拔培養科研人才。

家長群裡討論熱烈，有人說好幾個銀牌選手考卓越，也因為英語成績被「卡」了。(取材自觀察者網)

也有競賽教練持不同看法。有杭州物理競賽教練表示，英語試題難度高於高考，但未達考研難度，大致為大學英語四六級水平；但他也說，「1200人參加一試，約300人進入二試，被英語卡掉的確實不少」。

二試於上周末舉行，內容包含三場物理測試及語文與英語作文各一題，兩科合計考試時間為兩小時。語文作文材料涉及人工智慧 思考方式，英語作文則討論AI 是否對教育構成威脅。至於二試是否同樣設語文與英語及格線，競賽教練表示，須待成績公布後確認。

同日，北京大學亦舉辦2026年物理學科拔尖創新人才論壇，約百名高校教授及物理競賽教練參加。有教師在論壇上指出，英語能力對未來科研具有必要性，包含閱讀文獻、撰寫論文及與國際同行交流，並強調術語精準度與學術思維訓練的重要性。

就學生實際使用情況，北京大學物理系學生回憶，入學後英文教材、英文授課與英文報告均為日常要求，本科科研亦需英文寫作。部分競賽教練認為，若100分英語卷連50分無法達成，顯示學生在綜合學習結構上存在短板。

也有網友拿清華大學「攀登計畫」不考英語來比較。競賽教練解釋，攀登計畫通過後仍須參加高考，以高考成績作為語文與英語能力參考，因此非不重視語言能力，而是由高考代替篩選。

教練普遍認為，北大與清華均非單純選拔最會做題的競賽生，而是選拔能承擔高階科研工作的綜合型人才。