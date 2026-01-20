從「反賊」到「小粉紅」 艾未未變了？還是世界變了？

中國異議藝術家艾未未。（路透）

曾自稱「中國最危險的人」、在歐洲「流亡」10年的知名異議藝術家艾未未說，「我是中國人，當我回到中國時，我並不感到焦慮或迷惘，也不認為這個決定充滿危險。」艾未未突然從「反賊」變「小粉紅」？他變了還是世界變了？

在德國 柏林日報日前刊登的專訪中，艾未未說，他離開中國10年後首次回到北京，意在探望93歲的母親，並希望讓同行的17歲兒子了解故土文化。

與外界預期不同，艾未未在採訪中並未將矛頭指向中國，而是對歐洲社會提出批評。他說，自己在德國多次遭遇銀行關閉帳戶，在瑞士也被拒絕開戶；相比之下，這次回到中國，重新啟用多年未用的銀行帳戶，只花了幾分鐘。他直言，歐洲日常生活中遇到的困難「至少是中國的10倍」，令人疲憊。

談及政治議題時，艾未未也罕見保持克制。他評論中國輿論環境、美國關稅政策和俄烏戰爭，但未對中國政府作出直接批評。他還說，中國並非試圖對外擴張的國家，但在民族尊嚴和國家自尊問題上「絕不會妥協」。

艾未未提到，自己在德國多年從未被鄰居邀請到家中做客，而在中國卻有來自不同行業的人主動排隊希望見他。這種對比，折射出的不僅是制度差異，更是文化距離、情感連接與歸屬感的落差。

香港 聯合早報報導，專訪刊出後，迅速在網上引發熱議。不少人驚訝於這樣一位曾被拘留、長期被視為異見象徵的人物，竟能在「潤」出國後安然回國半個月；也有人對他的態度轉變感到失望，認為他的言論帶有明顯官方敘事色彩，感歎象徵自由民主的「燈塔」似乎熄滅了。

艾未未的變化，或許並非單純的立場反轉，也未必只是政治算計。它更像是一段漫長遷徙中，對現實的重新校準。熟悉的環境容易放大缺陷，陌生的社會則往往自帶濾鏡；而當濾鏡破碎，失落與不適同樣真實存在。

在高度對立的時代，人們更習慣用立場給他人貼標籤，卻忽略了現實中的決定，往往是情感、處境與妥協交織後的結果。

現年68歲的艾未未，是著名詩人艾青之子，也是橫跨建築、藝術與公共議題的標誌性人物。他備受關注，不僅因為參與設計2008年北京奧運 會主體育場「鳥巢」，更因為在汶川大地震後，以藝術直面權力與責任，將個人創作推向公共衝突的前沿。