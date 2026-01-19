我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7歲男童軒軒感冒，爺爺誤將無色火鍋燃料當作礦泉水，拿來給其沖服感冒顆粒，導致多重器官功能衰竭，被轉入ICU。(取材自九派新聞)
7歲男童軒軒感冒，爺爺誤將無色火鍋燃料當作礦泉水，拿來給其沖服感冒顆粒，導致多重器官功能衰竭，被轉入ICU。(取材自九派新聞)

近日河南周口鄲城縣一名7歲男童軒軒因感冒在家服藥時，爺爺誤將無色礦物油火鍋燃料當作礦泉水，配溫水為其沖服感冒顆粒。男童飲用後反映味道異常，爺爺嘗後察覺不對，隨即聯繫其父親，才得知該液體為其父從朋友火鍋店帶回的燃料。事發後家屬立即送醫，男童病情迅速惡化，最終出現多重器官功能衰竭，被轉入省級醫院ICU救治。已無法說話且呼叫無反應，檢查發現肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。

據極目新聞報導，爸爸當時向記者表示，「我當時心都碎了，天塌了」。孩子當晚9時左右開始嘔吐，11時出現意識模糊，先後在縣、市醫院就診後轉往鄭州。當晚23時許送入省級醫院ICU時，男童已無法說話、呼叫無回應，檢查顯示肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。截至17日晚，孩子仍在ICU內，尚未脫離生命危險，家屬無法探視，相關治療費用已接近6萬元人民幣(約8600美元)。

事發後爺爺自責難眠，家人期待主治醫生能帶來好消息。不過類似誤服事件並非個案，曾有深圳市寶安區婦幼保健院PICU收治誤服「白電油」（正己烷）的兒童，孩童誤以為是飲用水而服用後，出現嗆咳、昏厥、反覆嘔吐、呼吸困難等危急症狀，經插管與搶救後才脫離生命危險並康復出院。

對於竹瓶裝危險物品造成誤服的原因，報導強調多屬疏忽大意，提醒民眾勿將危險物質暫時裝入飲用水瓶或置於兒童可接觸處，避免因好奇或不知情而發生不可挽回的悲劇。文章也呼籲家庭立即清理「飲料瓶殺手」，建立安全屏障，防止類似事故再次發生。

另外，報導引述新黃河報導指出，日前還有一名23歲女子因被逼迫嫁給一名39歲男子，飲用農藥「敵草快」輕生，緊急送醫後因多器官衰竭仍在治療。湖北省仙桃市婦女聯合會回應稱已找到當事人並介入處理。報導指出，該女子於去年下半年被母親逼婚，因不願被拉黑逼迫；喝農藥事件發生後，患者先後轉院至武漢華中科技大學同濟醫院附屬協和醫院治療，後續治療費用需約20萬元人民幣(約2.8萬美元)，家屬已發起眾籌。水滴籌公關人員證實中毒情況與籌款項目屬實，仙桃市婦女聯合會與市委宣傳部表示正在核實中。

河南 鄭州 武漢

上一則

聶衛平與習近平是兒時舊識 當年1原因拒絕教習下圍棋

延伸閱讀

火鍋、烤肉、酸菜魚…寧波媽4點起床 為兒做「雷霆早餐」

火鍋、烤肉、酸菜魚…寧波媽4點起床 為兒做「雷霆早餐」
女兒書（四○）

女兒書（四○）
ICU裡最後一曲 廣東人子辦演奏會 陪癌母走完人生路

ICU裡最後一曲 廣東人子辦演奏會 陪癌母走完人生路
中國海底撈爆「換尿布扔火鍋」白目媽還PO網自爆有夠離譜

中國海底撈爆「換尿布扔火鍋」白目媽還PO網自爆有夠離譜

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲