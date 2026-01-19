爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU

7歲男童軒軒感冒，爺爺誤將無色火鍋燃料當作礦泉水，拿來給其沖服感冒顆粒，導致多重器官功能衰竭，被轉入ICU。(取材自九派新聞)

近日河南 周口鄲城縣一名7歲男童軒軒因感冒在家服藥時，爺爺誤將無色礦物油火鍋燃料當作礦泉水，配溫水為其沖服感冒顆粒。男童飲用後反映味道異常，爺爺嘗後察覺不對，隨即聯繫其父親，才得知該液體為其父從朋友火鍋店帶回的燃料。事發後家屬立即送醫，男童病情迅速惡化，最終出現多重器官功能衰竭，被轉入省級醫院ICU救治。已無法說話且呼叫無反應，檢查發現肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。

據極目新聞報導，爸爸當時向記者表示，「我當時心都碎了，天塌了」。孩子當晚9時左右開始嘔吐，11時出現意識模糊，先後在縣、市醫院就診後轉往鄭州 。當晚23時許送入省級醫院ICU時，男童已無法說話、呼叫無回應，檢查顯示肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。截至17日晚，孩子仍在ICU內，尚未脫離生命危險，家屬無法探視，相關治療費用已接近6萬元人民幣(約8600美元)。

事發後爺爺自責難眠，家人期待主治醫生能帶來好消息。不過類似誤服事件並非個案，曾有深圳市寶安區婦幼保健院PICU收治誤服「白電油」（正己烷）的兒童，孩童誤以為是飲用水而服用後，出現嗆咳、昏厥、反覆嘔吐、呼吸困難等危急症狀，經插管與搶救後才脫離生命危險並康復出院。

對於竹瓶裝危險物品造成誤服的原因，報導強調多屬疏忽大意，提醒民眾勿將危險物質暫時裝入飲用水瓶或置於兒童可接觸處，避免因好奇或不知情而發生不可挽回的悲劇。文章也呼籲家庭立即清理「飲料瓶殺手」，建立安全屏障，防止類似事故再次發生。

另外，報導引述新黃河報導指出，日前還有一名23歲女子因被逼迫嫁給一名39歲男子，飲用農藥「敵草快」輕生，緊急送醫後因多器官衰竭仍在治療。湖北省仙桃市婦女聯合會回應稱已找到當事人並介入處理。報導指出，該女子於去年下半年被母親逼婚，因不願被拉黑逼迫；喝農藥事件發生後，患者先後轉院至武漢 華中科技大學同濟醫院附屬協和醫院治療，後續治療費用需約20萬元人民幣(約2.8萬美元)，家屬已發起眾籌。水滴籌公關人員證實中毒情況與籌款項目屬實，仙桃市婦女聯合會與市委宣傳部表示正在核實中。