封關滿月 海南自貿港成績亮眼 增逾5000外貿企落戶

中國新聞組／北京19日電
顧客在海南三亞國際免稅城購物。（新華社）
「海南自貿港全島封關後，我們每引航兩艘國際船舶，就有一艘是超過200米的大型船舶。」海南封關即將滿月，海南省船舶引航站洋浦分站站長林宏品說，大型船舶每周引航量增加了兩三倍。

中新社報導，林宏品所在的海南洋浦港，是中國北部灣距離國際主航線最近的深水良港。2025年12月18日海南自貿港全島封關以來，該港口大型船舶往來頻密，國際航運樞紐活力彰顯。     　

走進洋浦區域國際集裝箱樞紐港，可見岸線綿延舒展，集卡穿梭不息，岸橋正為靠泊的超大型集裝箱船東方鳶尾花輪進行吊裝作業。遠處，配套的集裝箱堆場正在加緊建設中。 　　

運營泛太平洋洲際航線的東方鳶尾花輪總載重噸達16萬噸，裝載凍羅非魚片、銅版紙、電動馬達等貨物後，駛往下一個目的港。為該船引航離港的林宏品說，海南封關後，他和同事已累計為460餘艘中外船舶引航，大型船舶引航量同比增長近20%，其中超大型集裝箱船、LNG運輸船26次。 　　

受惠地理位置、港口基礎設施和自貿港政策，洋浦港正加快建設雙向雙樞紐港（即中國國內南北航線的南樞紐港，東南亞地區至北美東行的東西航線東樞紐港），成為海南鏈接全球的重要門戶。 　　

封關前夕，經擴建的洋浦區域國際集裝箱樞紐港碼頭岸線延長到1970米，年通過能力提升至500萬標箱，可滿足全球最大2.4萬箱位集裝箱船通航靠泊需求。 　　

2025年，洋浦港先後開通至印度、美西、美東、南美西航線，構建起「輻射東南、聯通東協、貫通兩洋、鏈接全球」的航運網路。據洋浦經濟開發區交通運輸和港航局披露，截至目前，洋浦港已開通65條集裝箱內外貿班輪航線，2025年集裝箱吞吐量同比增長65%，增速在中國全國百萬標箱以上海港中位列第一。 　　

「在全島封關推動下，洋浦國際集裝箱碼頭年吞吐量突破300萬標準箱，創歷史新高。」海南港航國際港務有限公司生產操作中心副總經理杜成財說。  

在加快國際航運樞紐港建設的同時，洋浦建立起開放自由的中國洋浦港船籍港制度，吸引全球航運要素集聚。如今登記在中國洋浦港的船舶，可以享受進口船舶零關稅、境內建造船舶出口退稅等稅收優惠。

截至目前，中國洋浦港籍登記在冊船舶83艘，規模穩居中國全國自由貿易區（港）首位。

東南亞 退稅 中超

