博主「殺豬宴」抄作業翻車 5萬人蹭飯失控 如「喪屍圍城」

中國新聞組／北京19日電
中國「殺豬宴」流量事件意外走紅，博主「臥龍哥」抄作業卻翻車了。「臥龍哥」原想讓村裡留守老人和網友一起感受濃濃年味，於是在江西豐城舉辦一場殺豬宴，卻因規模失控變成一場「哄搶大戰」，有如「喪屍圍城」，網傳人數甚至高達4至5萬，引發全網熱議。無獨有偶，重慶兩江新區蔡家崗街道舉人樓舉辦「殺豬宴」，現場人員聚集擁擠，發生多人摔倒，緊急取消活動。

九派新聞報導，臥龍哥原本只計畫在家門口擺20桌，請村裡老人吃一頓紅燒肉。看到其他地方殺豬宴成功案例後，他決定擴大規模，在網上公開邀請全國網友參加。沒想到報名人數暴增，他臨時安排了100桌。誰知活動當天，現場竟湧入近5萬人。

報導指出，清晨，院內100桌早已被大爺大媽坐滿，甚至有人打電話叫親朋好友趕來「蹭飯」，遠道而來的網友抵達時，發現裡面已人山人海，根本擠不進去。

據報導，開席後，場面徹底失控。志願者端菜還沒走到桌子前，菜就被蜂擁而上的人搶光；好不容易上桌的菜，幾秒鐘就被夾空。一大盤炒面剛端上就被打翻，湯汁肉塊灑滿地，更有大媽直接把食物倒進膠袋帶走。廚房門口更慘烈，有人守株待兔，廚師只能用鐵鏟死死壓住鍋蓋，但鍋裡的紅燒肉還是被一搶而空。

報導說，提前搶到座位的網友也傻眼，只能用手抓食，有人氣不過，直接掀翻桌子；整個現場宛如「喪屍圍城」，食物供不應求，很多人餓著肚子離開。活動中途，當地愛心人士緊急送來500箱水果，這次大家終於排隊有序領取，場面恢復平靜。

至於來晚的網友只能原路返回，連口熱水都沒喝上。飯後，博主原計畫的價值5萬元煙花秀如期上演，多少緩解了大家的失望情緒。

報導稱，博主事後大哭訴苦，指村民幫忙打掃，自己人卻沒吃上飯。「護鍋蓋」的視頻甚至傳到國外社交平台，引發對豐城形象的討論。事後，臥龍哥在視頻中淚眼婆娑，向所有沒吃上飯的網友真誠道歉：「我的能力真的有限，希望大家能理解。」

雖然活動「翻車」，但這場殺豬宴意外成為全國熱點，網友紛紛留言調侃：「年味是有了，就是吃不到！」也有人認為，這反映出鄉村活動組織的難度與人性的複雜。

