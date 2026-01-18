「馬彪彪」 濃濃瘋感的靈魂髮型火了 原型大有來頭

文創產品「馬彪彪」因一頭頗為魔性的「飄逸長髮」，火出圈。（取材自紅星新聞）

馬年新春將至，一款帶著「濃濃瘋感」的文創小馬先走紅了。近日，這款名為「馬彪彪」的呆萌小馬，因一頭頗為魔性的「飄逸長髮」，隨著山東美術館的一場特展而火出圈。

齊白石畫作「如此千里」。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，「馬彪彪」原型來自齊白石老人的生肖畫「如此千里」。畫中的馬匹以簡練幾筆勾勒出輪廓，同時為它配上了濃密的馬鬃和長尾，瀟灑靈動。

「原來不是文創設計太抽象，是齊白石老爺子太超前！」據此設計的文創產品「馬彪彪」，其鬃毛部分被誇張地加長，淩亂狀態下極富戲劇感。這縷「靈魂髮型」被網友們戲稱為「辦公室精神狀態代言馬」、「趕地鐵 來不及梳頭馬」，不少人買回家後還紛紛動手「二創」，給小馬編出各種新髮型。

「馬彪彪」的豐富髮型之一。（取材自紅星新聞）

2025年12月27日，備受矚目的「學我者生--齊白石與山東弟子」特展在山東美術館正式開幕，以136件珍品和沉浸式數字場景，首次系統呈現齊派藝術在齊魯大地的傳承脈絡，展期將持續至今年4月。

山東美術館館長楊曉剛指出，「馬彪彪」是用軟陶製作的一款「非遺文創」，由淄博非遺傳承人帶領小蝦米 軟陶團隊匠心設計，是本次特展的核心文創產品。他表示自己已經知道「馬彪彪」火出了圈，相關文創產品的銷售也隨之提升不少。

楊曉剛認為，本次展覽文創產品的熱銷，不僅體現了齊白石藝術的永恒魅力，更證明了當經典藝術與地方非遺、現代設計以及生活需求深度融合時所能迸發的蓬勃生命力。「它讓高雅的殿堂藝術走入尋常生活，實現了文化價值與市場效益的雙豐收。」

據了解，這件畫作「如此千里」是北京畫院的館藏珍品，因為仍在「休養期」，目前尚未在特展現場展出，預計將於2月12日左右亮相山東美術館，與觀眾們歡度馬年春節 。

另外，在「如此千里」背後，還藏著一段白石老人與忘年交藏家關蔚山的動人情誼。

關蔚山（1898~1966）因深愛白石畫風，經琉璃廠倫池齋張老闆引薦，與齊白石結為知交。齊白石逝世後，1959年，關蔚山將畢生珍藏的73件齊白石書畫篆刻作品及兩封齊白石的來信無償捐獻給國家，其中「十二屬圖」、「桃花源」、「萬竹山居」等齊白石代表作尤為珍貴。

「如此千里」便是「十二屬圖」中的一件。十二屬就是十二生肖，當年關蔚山想請齊白石畫一組十二生肖圖，但齊白石輕易不畫自己沒見過的事物（比如龍，最初沒有答應）。但關蔚山很有耐心，一口氣求不來，他就每年向齊白石求兩三張生肖畫，花了四年時間終於集齊。