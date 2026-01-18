我的頻道

曼達尼警告大物業房東：改善租屋

地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

中國新聞組／北京18日電
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）
深紫近黑的「黑草莓」在市場上悄然走紅，160元（人民幣，下同，約23美元）／斤的售價，一些「甄選大果」甚至賣到了300元（約43美元）／斤，更誇張的是，單顆精品果價格甚至逼近40元（約5.7美元），迅速引發熱議。

綜合游民星空、封面新聞報導，「黑草莓」堪稱草莓界的「愛馬仕」，這種外形獨特的草莓並非進口品種，而是中國種植戶引種試種的新品，像武漢東西湖區銀柏路的草莓種植帶，今年就有農戶開始培育，成為採摘園裡的「隱藏款」。

從種植端來看，它的產量極低，武漢一家草莓園30畝地僅種了600株黑草莓，占總種植量的五十分之一，每周總產量只有5斤，一兩天就會被採摘一空，下一批成熟還得等一周。而且種植難度遠超普通草莓，對光照、溫差、濕度的控制要求嚴格，抗病性弱，需要用硫磺燈、粘蟲板物理防蟲，依賴熊蜂自然授粉，還得施用魚蛋白、豆餅等優質基肥，3畝大棚的基肥投入就達5、6萬元，人力物力成本都很高。

園主表示，黑草莓的甜度確實比普通草莓高一些，普通草莓甜度多在12-13度，黑草莓能達到14-18度，還帶有獨特花香，這種品質升級也是定價的一部分。另外，商家的市場策略也起到了作用，作為差異化產品，它主要面向追求新鮮體驗的消費者，銷售模式以現場採摘為主，沒有供貨給普通水果店。

據悉，黑草莓不是轉基因產品，是自然選種雜交培育的，深顏色源於豐富的花青素，經過質檢符合食品安全標準，這一點可以放心。但從營養價值來看，它和普通草莓的差異並不大，價格相差十幾倍並非因為營養更豐富，核心還是稀缺性導致的。

這類高價水果已經超出了普通食品的範疇，更偏向於奢侈品，滿足的是部分人追求獨特、彰顯品質的消費需求。

雖然「黑草莓」銷售價格幾乎是普通草莓的一倍，但有草莓種植園老闆坦言，「效益還不如一般草莓好。」

黑草莓物以稀為貴，身價比普通草莓高幾十倍。（取材自游民星空）
影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

「變中國人」掀風潮 TikTok老外紛曬喝熱水、練八段錦

