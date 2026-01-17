我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

中國年用電量首超過10兆度 相當於美國的2倍多

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。（新華社資料照）
中國國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。（新華社資料照）

中國國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。這一數字在全球單一國家中尚屬首次，相當於美國全年用電量的2倍多，超過歐盟俄羅斯印度、日本4個經濟體的年用電量總和。

新華社、中國日報報導，從分產業用電看，第一產業用電量1494億度，年增9.9%；第二產業用電量6.6兆度，年增3.7%；第三產業用電量1.9兆度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量1.5兆度，年增6.3%。第三產業和城鄉居民生活用電對用電量增長的貢獻達到50%。充換電服務業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業用電量增速分別達到48.8%、17.0%，是拉動第三產業用電量增長的重要原因。

金融界報導，2026年全中國能源工作會議，於2025年12月15日在北京召開，會議披露2025年7月和8月連續2個月單月用電量超過1兆度，在迎峰度夏期間成功應對電力負荷峰值考驗20次，超過上年水準。

中國電力企業聯合會統計與數智部副主任蔣德斌表示，全社會用電量首超10兆度，代表中國用電規模穩居世界首位，成為中國經濟發展進程中的一個重要里程碑。國家能源局有關負責人在會上介紹，「十四五」以來，中國能源自給率從約80%提升至84%以上，建成了全球規模最大的可再生能源體系，能源體量規模居世界第一。

花旗銀行分析認為，在全球範圍內，AI數據中心、電氣化進程以及可再生能源併網，正大幅推高電力需求。

中信證券指出，中國政策進一步指引並夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節的中長期發展機遇。同時從中短期看，輸變電設備領域呈現內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智慧電網等環節將迎來景氣反轉。

華泰證券分析指出，全中國統一電力市場的建設正在加速推進，預計「十五五」時期的電網投資規模將達到人民幣4兆元以上，相較「十四五」時期的人民幣2.8兆元顯著提升。其中，主網建設是助力全中國電網網架實現互聯互通、搭建全中國統一電力大市場的重要支撐，將是未來的重點建設方向。

歐盟 俄羅斯 印度

上一則

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

下一則

互降電動車與農產關稅 加中協議內容與意涵一次看

延伸閱讀

新聞眼／台美關稅降為15% 矽盾變薄賴政府報喜不報憂

新聞眼／台美關稅降為15% 矽盾變薄賴政府報喜不報憂
不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅
「我們捉襟見肘」…WSJ：中國AI遇晶片瓶頸 短期難超美國

「我們捉襟見肘」…WSJ：中國AI遇晶片瓶頸 短期難超美國
台美關稅底定／專家：人才、技術流失 短多長空

台美關稅底定／專家：人才、技術流失 短多長空

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議