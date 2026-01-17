「吃到一萬四我再服務」上海餐廳服務生發文辱客掀網論戰

服務生發文截圖。(取材自微信)

近日上海一家人均消費約765元(人民幣，下同，約110美元)、入選「黑珍珠2025一鑽餐廳」的網紅餐廳，因服務生在朋友圈辱罵顧客引發輿論關注，相關話題迅速登上微博 熱搜。事件起因為顧客用餐期間請服務生協助拍照，對照片效果不滿要求重拍，服務生竟在朋友圈「掛」出顧客未打碼照片並辱罵「兩個人才吃一千四，什麼時候吃到一萬四再讓我這樣服務你好嗎？」還攻擊顧客的外表，引發網友熱議。

新民晚報報導，網傳截圖顯示，該名服務生在朋友圈寫下「長這樣我真可憐你」、「老子是前台接待不是專業攝影師」等不當言論，引發大量轉發與討論。相關內容曝光後，迅速在社交平台發酵，並被多家媒體轉載關注。涉事餐廳老闆回應媒體查詢時表示，對員工行為「非常震驚」，事件已交由律師團隊處理，涉事員工已被開除。平台資料顯示，該餐廳主打法式料理，人均消費約765元，曾獲「黑珍珠餐廳」評選上榜。

新民晚報整理網友評論發現，輿論意見分歧明顯；有網友留言，「別說在他工作的地方幫忙拍了，就算在外面旅遊隨便找個陌生人幫忙拍，說再拍一張都很正常。」認為顧客要求服務生幫忙拍照屬合理範圍，尤其在高端餐廳，服務本就包含體驗與細節，表示「有些餐廳貴，除了成本，更多的還是賣環境和服務」。

不過相反的，也有網友認為，服務生並無拍照或修圖義務，顧客要求過多亦有不妥之處；有留言指出，雙方缺乏相互尊重，指出「這個服務生素質差罵人肯定不對，顧客也有問題，吃個飯即使再貴又不包含拍照服務，問題還挑三揀四，並沒有相互尊重。」事件最終對餐廳形象造成影響。