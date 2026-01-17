內蒙古牧民自曝「狼群夜襲」死逾200羊 多為懷孕母羊

呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一處牧戶於近日夜間遭遇狼群突襲，羊圈內大量羊隻被咬死，牧民表示，死亡羊隻超過200隻。(視頻截圖)

近日一名內蒙古網友在社交平台發布影片稱，呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一處牧戶於近日夜間遭遇狼群突襲，羊圈內大量羊隻被咬死，一夜之間損失慘重。影片中，發布者表示，死亡羊隻超過200隻，且多為即將在2月份接羔的懷孕母羊，稱牧民「半生的心血」全沒了。

極目新聞報導，相關影片發布後迅速引發關注；在評論區中，有網友對現場畫面提出疑問，指出影片中未見大量血跡，也有網友建議牧民向當地政府或旗林草部門申請野生動物致害補償。對此，影片發布者回覆稱，已向相關部門申請賠償，當地領導亦已到場了解情況，相關部門均已知情，並表示影片中涉及血腥部位已打碼處理，拍攝畫面帶有時間與地點水印。

相關規定指出，野狼屬於國家二級保護動物，牧民依法不得隨意捕殺。根據「內蒙古自治區陸生野生動物致害補償管理辦法」規定，野生動物造成家禽家畜受傷的，補償該類家禽家畜當時市場平均價格的30%；造成家禽家畜死亡的，補償標準為當時市場平均價格的60%。

影片發布者後來進一步說明稱，影片中「咬死200多隻羊」的說法並不嚴謹，實際情況為部分羊隻被狼咬死，另有部分羊隻因夜間受驚後相互踩踏致死。其表示，當地相關領導已口頭承諾會給予補償，目前不希望事件繼續擴散。

新巴爾虎左旗人民政府辦公室工作人員表示，暫未掌握該事件的具體情況，已留下記者聯繫方式，稱將在了解後回覆。新寶力格蘇木政府工作人員則回應稱，轄區牧民的相關損失已上報，業務科室已通知並與受損牧戶取得聯繫，事件正在處理中。有網友補充稱，事發地位於貢布日德嘎查，該區域狼群活動較為頻繁，夏季時亦曾出現成群出沒的情況。