內蒙古牧民自曝「狼群夜襲」死逾200羊 多為懷孕母羊

中國新聞組／即時報導
呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一處牧戶於近日夜間遭遇狼群突襲，羊圈內大量羊隻被咬死，牧民表示，死亡羊隻超過200隻。(視頻截圖)
呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一處牧戶於近日夜間遭遇狼群突襲，羊圈內大量羊隻被咬死，牧民表示，死亡羊隻超過200隻。(視頻截圖)

近日一名內蒙古網友在社交平台發布影片稱，呼倫貝爾市新巴爾虎左旗一處牧戶於近日夜間遭遇狼群突襲，羊圈內大量羊隻被咬死，一夜之間損失慘重。影片中，發布者表示，死亡羊隻超過200隻，且多為即將在2月份接羔的懷孕母羊，稱牧民「半生的心血」全沒了。

極目新聞報導，相關影片發布後迅速引發關注；在評論區中，有網友對現場畫面提出疑問，指出影片中未見大量血跡，也有網友建議牧民向當地政府或旗林草部門申請野生動物致害補償。對此，影片發布者回覆稱，已向相關部門申請賠償，當地領導亦已到場了解情況，相關部門均已知情，並表示影片中涉及血腥部位已打碼處理，拍攝畫面帶有時間與地點水印。

相關規定指出，野狼屬於國家二級保護動物，牧民依法不得隨意捕殺。根據「內蒙古自治區陸生野生動物致害補償管理辦法」規定，野生動物造成家禽家畜受傷的，補償該類家禽家畜當時市場平均價格的30%；造成家禽家畜死亡的，補償標準為當時市場平均價格的60%。

影片發布者後來進一步說明稱，影片中「咬死200多隻羊」的說法並不嚴謹，實際情況為部分羊隻被狼咬死，另有部分羊隻因夜間受驚後相互踩踏致死。其表示，當地相關領導已口頭承諾會給予補償，目前不希望事件繼續擴散。

新巴爾虎左旗人民政府辦公室工作人員表示，暫未掌握該事件的具體情況，已留下記者聯繫方式，稱將在了解後回覆。新寶力格蘇木政府工作人員則回應稱，轄區牧民的相關損失已上報，業務科室已通知並與受損牧戶取得聯繫，事件正在處理中。有網友補充稱，事發地位於貢布日德嘎查，該區域狼群活動較為頻繁，夏季時亦曾出現成群出沒的情況。

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

