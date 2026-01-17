我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

山東巨石「神似千里馬」走紅 成馬年熱門打卡點

中國新聞組／即時報導
適逢馬年，山東青島西海岸新區大珠山一塊被網友稱為「神馬石」的奇石，成為開年首批受到關注的網紅景觀。(取材自小紅書)
適逢馬年，山東青島西海岸新區大珠山一塊被網友稱為「神馬石」的奇石，成為開年首批受到關注的網紅景觀。(取材自小紅書)

近日山東青島西海岸新區大珠山景區內，一塊天然形成、外形酷似駿馬的巨石在網路上迅速走紅，引發不少遊客關注與討論。該奇石位於大珠山石屋子溝水庫附近，因整體輪廓神似昂首靜立的千里馬，在冬季山景映襯下格外醒目，成為新晉熱門打卡景點。

據大象新聞報導，從多名網友分享的圖片與影片可見，這塊被稱為「馬石」的巨石形態自然，頭部、頸部與身形線條清晰，遠觀極具辨識度。隨著相關畫面在社交平台流傳，不少遊客循線前往尋找該奇石，並在現場拍照留念，使其關注度持續升溫。

大珠山景區官方微信公眾號介紹，大珠山景區奇石資源豐富，分布於山谷、林間與山脊地帶，歷來以天然奇石聞名。景區內除「馬」形奇石外，還有張良拜師、神龜奔月、雙豚戲珠、高山蛙鳴、鱷魚探海、僧道對弈、仙人橋、指頭石等十餘處形神兼備的奇石景觀，其數量與形態之多，在同類山地景區中較為少見。

報導提到，適逢馬年將至，這塊被網友稱為「神馬石」的奇石，迅速成為開年首批受到關注的網紅景觀之一。不少民眾即使在寒冷天氣下，仍選擇登山尋石，希望藉由打卡拍照，討個「馬到成功」的好彩頭，相關話題也在網路上持續發酵。報導也提醒，奇石觀賞雖具趣味，但景區部分路段地形較為複雜，冬季氣溫偏低，地面易出現結冰情況，遊客在前往打卡時應注意行走安全，合理安排路線，避免因追求拍照效果而發生意外。

山東青島西海岸新區大珠山「神馬石」，成為馬年受關注的網紅景觀。(取材自小紅書)
山東青島西海岸新區大珠山「神馬石」，成為馬年受關注的網紅景觀。(取材自小紅書)

微信

上一則

內蒙古牧民自曝「狼群夜襲」死逾200羊 多為懷孕母羊

下一則

防蹭穿與惡意退貨 商家超長「防盜繩」對付「白嫖黨」

延伸閱讀

任香港馬會馬年大使 郭富城不理酬勞 讚愛駒拍廣告表現好

任香港馬會馬年大使 郭富城不理酬勞 讚愛駒拍廣告表現好
萬馬奔騰迎丙午馬年新春

萬馬奔騰迎丙午馬年新春
湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺

湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺
倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議