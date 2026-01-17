山東巨石「神似千里馬」走紅 成馬年熱門打卡點

適逢馬年，山東青島西海岸新區大珠山一塊被網友稱為「神馬石」的奇石，成為開年首批受到關注的網紅景觀。(取材自小紅書)

近日山東青島西海岸新區大珠山景區內，一塊天然形成、外形酷似駿馬的巨石在網路上迅速走紅，引發不少遊客關注與討論。該奇石位於大珠山石屋子溝水庫附近，因整體輪廓神似昂首靜立的千里馬，在冬季山景映襯下格外醒目，成為新晉熱門打卡景點。

據大象新聞報導，從多名網友分享的圖片與影片可見，這塊被稱為「馬石」的巨石形態自然，頭部、頸部與身形線條清晰，遠觀極具辨識度。隨著相關畫面在社交平台流傳，不少遊客循線前往尋找該奇石，並在現場拍照留念，使其關注度持續升溫。

大珠山景區官方微信 公眾號介紹，大珠山景區奇石資源豐富，分布於山谷、林間與山脊地帶，歷來以天然奇石聞名。景區內除「馬」形奇石外，還有張良拜師、神龜奔月、雙豚戲珠、高山蛙鳴、鱷魚探海、僧道對弈、仙人橋、指頭石等十餘處形神兼備的奇石景觀，其數量與形態之多，在同類山地景區中較為少見。