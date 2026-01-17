我的頻道

2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

寧夏「裝死羊」身價飆至30萬 專家：這原因讓牠成「戲精」

中國新聞組／北京17日電
「戲精」小羊「裝死絕技」走紅網路。（視頻截圖）
寧夏平羅縣寶豐鎮中方村一隻剛出生不久的「戲精」小羊羔因「裝死」走紅網路，相關視頻在抖音、快手等平台播放量迅速飆破千萬。不僅身價因此飆升至30萬元（人民幣，下同），相比最初價格已暴漲約714倍，還引來大批遊客打卡。

有專家分析這隻「裝死」小羊表示，牠並非「演技」在線，而是緣於基因突變導致的遺傳缺陷，如果專門繁育，未來有「裝死絕技」的小羊會有一群。

大河報報導，這隻「會演戲的羊」暴紅，源自1月13日，當地養殖戶金小林帶著4隻剛出生不久的小羊趕集售賣，其中3隻都以每隻420元的常見價格順利賣出，但這隻半月齡左右的小羊因「動不動就倒下」的異常反應，讓不少買家誤以為這隻小羊身體有問題，放棄購買。而當周圍人散去，牠又起身恢復正常狀態，憑著「裝死絕技」把自己搞成集市上的「滯銷品」。 

這隻「裝死」小羊的相關視頻在抖音、快手等平台播放量迅速破千萬，身價也水漲船高，截至1月14日已飆升至30萬元，但小羊的主人仍不肯賣，還給牠起了專屬名字「羊肉串」。隨著不少村民和外地網友慕名前來「打卡」，這隻「裝死」小羊也受到國家肉羊產業技術體系專家、河南科技大學教授王玉琴的關注和探訪，並和她帶領的幾位研究生專門開展主題為「裝死羊」藏在基因裡的「強直密碼」的知識分享和討論。

「這隻『裝死』小羊並非『演技』在線，而是由於基因突變導致遺傳缺陷，在受到外界環境刺激後出現的本能反應，也叫強直靜止反應」，王玉琴表示，此前在美國田納西州一個肉羊選育群裡也發現過「暈倒羊」；這一基因突變會讓羊骨骼肌細胞膜上的氯離子通道功能出問題，一旦遇到強烈的應激刺激，交感神經一興奮，直接引發肌強直症而倒地，就像「裝死」一樣。小羊「裝死」時神智清醒，幾秒後就能自行恢復。

王玉琴表示，寧夏這隻剛出生不久的網紅小羊頻繁「裝死」，症狀明顯是因為「肌強直」發作，等牠骨骼肌發育成熟了，「裝死」的頻率也隨之降下來。如果飼養者經過連續選擇，專門選有這種基因的羊來繁育，不久的將來，攜帶這一突變基因的小羊自然會愈來愈多。

