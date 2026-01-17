預製菜風波延燒…賈國龍、羅永浩隔空互懟 微博遭禁言

西貝創始人賈國龍。(取材自澎湃新聞)

因「預製菜風波」致生意大跌一次關閉全國102間門店的連鎖餐廳西貝創辦人賈國龍，昨在微博 發文要求曾吐槽西貝做預製菜的企業家網紅羅永浩道歉，還預告昨晚10時要在微博全面反擊羅永浩的「重大污衊誹謗」，引來羅永浩嘲諷「沒見過企業僅因為被黑就倒閉的」。雙方你來我往在微博上發文隔空互懟，但到了晚上，賈國龍和羅永浩雙雙被微博禁言。新浪微博CEO 王高飛發文引用相關規定，要兩人想論戰應該去找媒體採訪，不要占用公共資源。

綜合報導，對於賈國龍和羅永浩的隔空互嗆，新浪微博CEO王高飛昨深夜通過個人微博發布最新消息：「以後想論戰，應該還是需要通過媒體採訪的方式來進行」，並附上一則「關於規範網絡名人帳號行為管理的通知」鏈接。其中，據網路名人帳號行為負面清單第八條規範的「組織約架論戰」，因個人爭端和利益衝突等原因，策畫或組織網上論戰罵戰、線下約架，攻擊競爭對手，挑起網絡戾氣，占用公共資源。

羅永浩去年9月在社媒發文批評西貝「全是預製菜」後西貝生意一落千丈，近日宣布今年首季一次過關閉全國102間門店，占總數約三成，涉及約4000名員工。

昨天下午，賈國龍在個人微博首度向羅永浩正式宣戰，稱將於昨晚10時就羅永浩對西貝的重大汙蔑誹謗全面回應。但還不到晚上10時，賈國龍就通過微博認證為內蒙古西貝餐飲集團有限公司的「西貝人心聲」帳號發布回應，稱自己沒有如羅永浩所說利用關係報警或找關係抓過羅永浩，「如果有，我賈國龍隨你處置；如果沒有，請你向全國網民道歉，向公安部門道歉」。

羅永浩對此發長文回應稱，「我這輩子也沒有見過一個企業沒犯別的錯誤，僅僅是因為被黑，就能倒閉的」。接著又轉發賈國龍預告稱晚上10點將全面回應羅永浩表示：「估計是華與華之後，又被什麽山寨公關公司忽悠了」。微博被禁言後，羅永浩又在朋友圈發文，「好吧，他贏了^^鬧騰了一天，終於可以忙正事去了」。

另據第一財經報導，西貝公關副總裁宋宣昨因個人發展原因離職。賈國龍的朋友圈截圖顯示，賈國龍表示，宋宣一直是西貝負責品牌宣傳的負責人，「之前我投資了他的創業，今後還會支持」。