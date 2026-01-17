我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

炫富遭封殺？ 李湘多個平台帳號被禁關注 傳監管機構介入

中國新聞組／北京17日電
李湘遭封殺，多個平台帳號被禁止關注。（取材自微博）
李湘遭封殺，多個平台帳號被禁止關注。（取材自微博）

知名主持人李湘的多個社交平台帳號16日被禁止關注，包括抖音微博小紅書等；微博提示消息顯示，該用戶因違反法律法規或「微博社區公約」被禁止關注。業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入。

李湘被視為直播帶貨的先鋒，社群影響力相當高，其中微博粉絲達2456.2萬，抖音粉絲421萬，小紅書則有48.7萬位追蹤者。綜合紅星新聞、香港01報導，關於李湘被封號，輿論出現各種揣測，其中有聲音指向李湘時常炫富，帶著女兒王詩齡時常參加時尚與上流圈活動，並可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。

第二個可能是涉及稅務違規，因其名下本有眾多企業，但其中14家目前已經註銷，引發外界質疑其稅務合規性。最後是網傳與私隱侵權事件有關，但皆未獲得證實。

據極目新聞報導，有關李湘帳號被禁原因，小紅書接線人員表示，會記錄相關情況，進行核實處理；抖音平台客服稱，無法查詢他人帳號被禁止關注的具體原因；微博帳號則顯示訊息「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注」。李湘抖音影片最新一條是她在2025年最後一天，帶著女兒王詩齡一起去看張藝興演唱會。

業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入；她的女兒王詩齡目前其個人帳號並未受到影響。

天眼查App顯示，李湘名下關聯20家企業，其中6家為存續狀態，包括常德市達晨創鴻私募股權投資企業（有限合夥）、湖南盡開顏影視傳媒有限公司等，涉及影視傳媒、企業管理等領域，李湘在上述企業擔任執行公司事務的董事、監事等職務

李湘曾長年於湖南衛視主持多個知名節目，包括「超級女聲」、「快樂大本營」等；還出演過「快嘴李翠蓮」、「四大名捕會京師」等電視劇。2019年李湘開啟直播帶貨，目前全網粉絲超3200萬。前夫為導演王岳倫，二人2021年離婚，育有一女王詩齡。2023年8月底，李湘曾在微博宣布退休。

微博 抖音 小紅書

上一則

「愛國熱血小青年」全家移民美國？ 劉翔：造謠者站出來

下一則

「不管風吹浪打 勝似閒庭信步」 中駐美大使謝鋒引毛詩談變局

延伸閱讀

李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注
幹練少女VS.文藝青年…「看得見風景的窗」首播 微博話題閱讀量超百萬

幹練少女VS.文藝青年…「看得見風景的窗」首播 微博話題閱讀量超百萬
2共和黨人反轉 范斯關鍵1票…參院封殺委國戰爭授權案

2共和黨人反轉 范斯關鍵1票…參院封殺委國戰爭授權案
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議