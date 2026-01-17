炫富遭封殺？ 李湘多個平台帳號被禁關注 傳監管機構介入

李湘遭封殺，多個平台帳號被禁止關注。（取材自微博）

知名主持人李湘的多個社交平台帳號16日被禁止關注，包括抖音 、微博 、小紅書 等；微博提示消息顯示，該用戶因違反法律法規或「微博社區公約」被禁止關注。業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入。

李湘被視為直播帶貨的先鋒，社群影響力相當高，其中微博粉絲達2456.2萬，抖音粉絲421萬，小紅書則有48.7萬位追蹤者。綜合紅星新聞、香港01報導，關於李湘被封號，輿論出現各種揣測，其中有聲音指向李湘時常炫富，帶著女兒王詩齡時常參加時尚與上流圈活動，並可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。

第二個可能是涉及稅務違規，因其名下本有眾多企業，但其中14家目前已經註銷，引發外界質疑其稅務合規性。最後是網傳與私隱侵權事件有關，但皆未獲得證實。

據極目新聞報導，有關李湘帳號被禁原因，小紅書接線人員表示，會記錄相關情況，進行核實處理；抖音平台客服稱，無法查詢他人帳號被禁止關注的具體原因；微博帳號則顯示訊息「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注」。李湘抖音影片最新一條是她在2025年最後一天，帶著女兒王詩齡一起去看張藝興演唱會。

業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入；她的女兒王詩齡目前其個人帳號並未受到影響。

天眼查App顯示，李湘名下關聯20家企業，其中6家為存續狀態，包括常德市達晨創鴻私募股權投資企業（有限合夥）、湖南盡開顏影視傳媒有限公司等，涉及影視傳媒、企業管理等領域，李湘在上述企業擔任執行公司事務的董事、監事等職務

李湘曾長年於湖南衛視主持多個知名節目，包括「超級女聲」、「快樂大本營」等；還出演過「快嘴李翠蓮」、「四大名捕會京師」等電視劇。2019年李湘開啟直播帶貨，目前全網粉絲超3200萬。前夫為導演王岳倫，二人2021年離婚，育有一女王詩齡。2023年8月底，李湘曾在微博宣布退休。