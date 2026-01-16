四川女老闆遭謀殺藏屍花壇 嫌犯「換臉」逃亡28年

受害人吳某萍和8歲兒子的合照。（取材自封面新聞）

1997年除夕前，四川瀘州公車商城的女老闆吳某萍突然消失；2025年夏天，該商場九樓花壇的瓷磚被敲破，一具捲曲的白骨重見天日。經警方比對，死者正是失蹤已久的吳某萍。近日，瀘州警方將犯罪嫌疑人抓獲歸案，並公開這樁跨越28年的命案。

封面新聞報導，2025年6月7日清晨7時，瀘州市龍馬潭區公車商城九樓，一具白骨赫然顯露──屍骸蜷縮在狹小花壇中。一條陳年線索浮出水面：1997年2月1日，公車商城二樓服裝批發店老闆吳某萍離奇失踪，至今已28年。

知情者提供的兩張老照片讓專案組警察心頭一震。一張是吳某萍與八歲兒子的合影，其時髦穿著展現家境殷實。更關鍵的是，照片中衣物與白骨殘留服裝驚人一致。另一張化妝照裡，吳某萍左手戴有兩枚戒指，現場骸骨旁並無首飾。

警方篩選商場28年前後在崗的30多名工作人員，一一排除嫌疑。一名當年吳某萍店裡門市員記得：「吳某萍失蹤那天，喊走吳某萍的是商場裡另一個服裝老闆——陳某芬。」

警方趕往其瀘縣老家走訪，與一名中年男子「閒聊」，對方無意中透露：「妹妹陳某芬在上海多年沒回來了。」民警瞥見對方微信 列表中陳某芬的微信號，這名中年男子正是陳某芬的親哥哥。消失的陳某芬搖身一變成陳某宇了。

警方調查陳某宇發現，其戶籍軌跡紛繁複雜，原來她早年利用戶籍系統尚未聯網的漏洞，多次利用假資料上戶並遷入遷出。

最離奇的是，上海警方發現陳某宇與另一女性身分證號碼重號，陳某宇竟說服對方修改號碼，從此其身分由假變真徹底洗白。真正讓專案組頭痛的是，陳某宇每年多次出境南韓 ，她整容嗎？她現在是否面目全非呢？

專案組員警再次進入當地派出所戶籍檔案室，從厚厚的卷宗裡找到陳某宇20多年前的一張身分證照片，不出所料，兩張臉已經判若兩人，然而「魔高一尺道高一丈」，這張老照片卻被公交商城老員工一眼，她就是陳某芬。

2025年9月12日，瀘州市龍馬潭警方對陳某宇採取限制出境措施。11天後，民警手機意外收到一條短信，發信人正是陳某宇——她因出境被拒，主動表示將飛回瀘州「說明情況」。

據了解，陳某宇的前夫楊某根是上海刑滿釋放人員，2025年9月25日，楊某根的照片被瀘州的證人認出，案發前楊某根、陳某芬夫婦到過公車商城，案發後雙雙消失。