湖北23歲女被逼嫁39歲男 喝農藥輕生 母否認為彩禮逼婚

中國新聞組／北京16日電
23歲女子疑因被母親逼迫嫁給一名39歲男子，喝農藥輕生。（發文網頁截圖）
23歲女子疑因被母親逼迫嫁給一名39歲男子，喝農藥輕生。（發文網頁截圖）

湖北一名23歲女子疑因被母親逼迫嫁給一名39歲男子，絕望之下喝下農藥「敵草快」輕生，至今仍在武漢協和醫院ICU搶救，確診多器官衰竭。14日下午，湖北省仙桃市婦女聯合會回應稱，已找到當事人，目前正在處理此事。

綜合媒體報導，近日，多張求助截圖在網路熱傳。據求助者描述，表妹去年下半年起不斷被母親催婚，對象為一名39歲男子。她多次明確表達拒絕，卻換來母親強硬態度，甚至封鎖其微信。1月7日晚，女子情緒崩潰喝下「敵草快」後被緊急送往仙桃市第一人民醫院，隨後轉至武漢協和醫院ICU搶救。敵草快屬高毒農藥，中毒後可導致多器官衰竭，治療難度極大且費用昂貴。前期費用由求助者母親刷信用卡墊付，但後續預計還需20萬元（人民幣，下同，約2.87萬美元）左右。

求助者控訴，女子幼年便遭酒鬼父親暴力虐待，曾被打致腦損傷，由外婆撫養長大。她長期性格內向，收入微薄。此前，其母更已拿走她6萬元積蓄。悲劇發生後，母親不僅拒絕支付治療費，甚至在ICU探視時追問女兒銀行卡密碼。

據報導，求助文還附有一個水滴籌眾籌項目鏈接，內容主要為向社會公眾求助，為一名喝農藥中毒致多器官衰竭的年輕女子募集醫療費用，並附有女子躺在病床上的照片以及醫院檢驗報告單、醫療費用單據等證明材料，籌款金額為20萬元，女子身分證簽發機關為湖南省益陽市公安局赫山分局。該籌款項目顯示，女子喝農藥輕生的時間為1月7日晚上。

水滴籌公關方面工作人員13日確認，當事人中毒情況和籌款項目屬實，其他信息未透露；14日下午，仙桃市婦女聯合會回應稱，已找到當事人，正在處理此事，詳情不便透露。仙桃市委宣傳部也表示，已找到當事人，其他情況仍在核實中。

據了解，女子的母親表示，她正在醫院陪護女兒，她表示男方是遠親，雖然年紀大但知根知底，當時自己不要彩禮只希望他們過得好，「後續肯定就是離婚，她不願意也就算了」。男方姊姊稱，男方和女方沒有矛盾，如果女方要離婚會配合。

醫療費 武漢 微信

23歲湖北女不願嫁39歲男竟輕生 母否認為彩禮逼婚

南布碌崙12人一氧化碳中毒 8人送醫

AAGG邦塔州檢長競選連任籌款晚宴 凝聚亞裔力量

AAGG州檢長邦塔籌款晚宴 凝聚亞裔力量

