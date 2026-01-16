都什麼年代了…南京明城牆被刻字 全網通緝「潘寧」

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
南京明城牆上被刻了字。（取材自上游新聞）
「都什麼年代了，文明旅遊宣傳多少年了，還在文物上刻字！」近日有南京市民發現，有人在南京玄武湖旁的明城牆上刻字，消息傳出後引發網友熱議，不少人氣憤地說應該嚴懲。南京城牆保護管理中心工作人員表示，遊客在城牆上刻字屬違法行為，將立即調取監控核查，一旦查實，將依據「文物保護法」進行處理。

上游新聞報導，近日有網友發帖反映，他14日中午在玄武湖旁的南京城牆上遛彎時發現刻字痕跡，從文章配的照片可看到，城牆磚上清晰地刻有「潘寧」二字及日期「2026.1.4」。發帖網友說：「關鍵是日期很新，才過去沒幾天，所以感覺很氣憤、很不可思議。」

該網友指出，被刻字的位置在南京城牆解放門至玄武門段，面向湖面一側，屬於明城牆，「南京城牆存留的磚石雖然不少，刻得也不算深，但這種行為實在令人氣憤。」

文章迅速引發網友熱議，紛紛譴責刻字行為，痛批「素質太低了」、「這種真的要嚴懲」、「列入黑名單，十年內禁止進入所有文物保護單位」；也有人說既然名字和日期都有，「大數據查一下就知道哪個潘寧買過票」。

南京城牆保護管理中心工作人員表示，南京明城牆屬於全國重點文物保護單位，遊客在城牆上刻字並對文物造成損壞，屬於違法行為，他們將立即調取監控核查，一旦查實，將依據「文物保護法」進行處理，若情節嚴重，還將報送公安機關依法處置。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，南京明城牆作為國家重點文物保護單位，在牆體刻字的行為，除涉嫌違反「文物保護法」外，還涉嫌違反「治安管理處罰法」。

根據中國「文物保護法」第66條第二款規定，刻畫、塗汙或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依照本法第十五條第一款規定設立的文物保護單位標誌的，由公安機關或者文物所在單位給予警告，可以併處罰款。

