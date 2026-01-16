預製菜風波 西貝關中國102店 賈國龍：被網紅汙蔑125天

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
位於北京的一家西貝門店。 （中新社檔案照）
陷「預製菜」風波的中國知名連鎖餐廳西貝創始人賈國龍昨證實，將一次性關閉國內102家店鋪，占其全國店鋪總數30%。主要原因是去年9月捲入網紅羅永浩預製菜之爭，截至目前虧損已超過5億元（人民幣，下同，約7177萬美元），有門店生意同比下滑達50%。賈國龍昨稱，西貝從來都不是預製菜，卻被網紅汙蔑125天，「不懂公關就該被欺辱？」關店涉及約4000名員工，賈國龍稱，離職員工工資一分錢不會差，「會繼續拚爭取活下來」。

綜合中國新聞周刊、鳳凰網報導，賈國龍昨在朋友圈證實近日網傳西貝在會議中稱將關閉102家門店的消息屬實，將關閉店鋪多數集中在一、二線城市。

賈國龍在朋友圈發文稱：「「這次關閉的102家門店在一季度陸續完成，所有不得不離職的員工，工資一分錢不會差。所有顧客儲值卡隨時可用在其他門店，想退卡的立刻就退。有些接了年夜飯的門店，雖然立刻關閉損失會更小，但我們會履行對顧客的承諾，再堅持一個月，接完最後一餐再關」。

賈國龍並強調，西貝門店從來不是預製菜，無論按照國家定義還是現實生活常識，被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異，惡意汙蔑「急凍保鮮有機西蘭花」，惡意汙蔑品質好和進價高的草原羊食材；「西貝遭到鋪天蓋地的汙蔑125天，1萬7000名西貝員工盡力了。我們不求人，就靠自己，拚了整整125天」，接下來的時間，「我們會繼續拚，爭取活下來」。

他還透露，「我本人沒有西貝之外的任何資產，沒有國外資產，這些年只有北京一套房，呼和浩特的房子是租的」。

據報導，這項關店舉措涉及約4000名員工。據悉，西貝自去年9月與網紅羅永浩捲入預製菜之爭後，沒有一家店鋪盈利，截至目前西貝虧損已超過5億元。2026年1月，風波過後，西貝店鋪生意同比下滑50%。

對於西貝將關閉102家門店的消息，資深媒體人胡錫進昨在個人微博發文稱「我覺得這真是一個悲劇。一家中國頭部正餐公司，突然遭到輿論暴擊，因為公司創始人應對的愚蠢，嚴重加劇了這場輿論災難」，他認為，「賈國龍不該那麼蠢，我們的互聯網也不該這麼狠」，所有成功一點的企業都是九死一生拚出來的，它們之後可以有各種死法，但最不該的是被一股突如其來的輿論勒死。

西貝創始人賈國龍。(取材自澎湃新聞)
西蘭花 胡錫進 微博

