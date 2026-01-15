中國功夫勝…中美機器人比後空翻 「它」站不穩還甩飛零件

中國網民發布的中美機器人對比視頻，左圖是中國宇樹機器人後空翻後穩穩蹲地，右圖是美國一個機器人後穿翻後踉蹌差點摔倒還甩出了一個不知名的零件。（取材自微博）

近日有中國網民發布一段視頻，是中國和美國機器人在某項電子展上表演後空翻動作，中國機器人以蹲姿安全落地，美國一個機器人則疑因重心不穩差點摔倒，還疑似甩出一個零件。視頻衝上微博熱搜，大批中國網民為中國機器人點讚，稱「這一看就是中國功夫」，並嘲諷美國機器人「沒對比就沒傷害」。不過也有網民認為，「人家輝達 （Nvidia）機器人都自主意識了，還在這比後空翻」。

據中國日報報導，近日，在2026年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，美國波士頓 動力的人形機器人Atlas展示了後空翻，有網民將其與中國國產宇樹G1機器人數月前的後空翻視頻做了對比，在中外網路上引發熱議。

報導稱，外國網民紛紛感嘆中國機器人落地姿勢穩如「蜘蛛俠」，被外國網民形容為「蜘蛛俠式穩姿」，「太帥了」。美國機器人則在落地時來了段「霹靂舞」，有網民稱其落地時出現零件脫落、踉蹌搖擺，被調侃「社死現場」，戲稱「後空翻爆裝備，贏了但沒完全贏」。

有網民則認為，該款宇樹機器人數月前就已展示過連續後空翻、側踢等動作，協調性持續優化，這段視頻中的後空翻演出疑是「「預設動作特技表演」，視覺驚艷但自主決策能力未公開驗證並質疑其實用性，比如疊衣等精細操作成功率不足50%；Atlas則強調端到端AI自主決策，如Optimus跑步實時調整動作，側重複雜場景適應性，「左邊中看，右邊中用」，但高爆發動作導致關節 損耗問題凸顯，零件脫落或與結構強度相關。