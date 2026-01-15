我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

中國功夫勝…中美機器人比後空翻 「它」站不穩還甩飛零件

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網民發布的中美機器人對比視頻，左圖是中國宇樹機器人後空翻後穩穩蹲地，右圖是美國一個機器人後穿翻後踉蹌差點摔倒還甩出了一個不知名的零件。（取材自微博）
中國網民發布的中美機器人對比視頻，左圖是中國宇樹機器人後空翻後穩穩蹲地，右圖是美國一個機器人後穿翻後踉蹌差點摔倒還甩出了一個不知名的零件。（取材自微博）

近日有中國網民發布一段視頻，是中國和美國機器人在某項電子展上表演後空翻動作，中國機器人以蹲姿安全落地，美國一個機器人則疑因重心不穩差點摔倒，還疑似甩出一個零件。視頻衝上微博熱搜，大批中國網民為中國機器人點讚，稱「這一看就是中國功夫」，並嘲諷美國機器人「沒對比就沒傷害」。不過也有網民認為，「人家輝達（Nvidia）機器人都自主意識了，還在這比後空翻」。

據中國日報報導，近日，在2026年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，美國波士頓動力的人形機器人Atlas展示了後空翻，有網民將其與中國國產宇樹G1機器人數月前的後空翻視頻做了對比，在中外網路上引發熱議。

報導稱，外國網民紛紛感嘆中國機器人落地姿勢穩如「蜘蛛俠」，被外國網民形容為「蜘蛛俠式穩姿」，「太帥了」。美國機器人則在落地時來了段「霹靂舞」，有網民稱其落地時出現零件脫落、踉蹌搖擺，被調侃「社死現場」，戲稱「後空翻爆裝備，贏了但沒完全贏」。

有網民則認為，該款宇樹機器人數月前就已展示過連續後空翻、側踢等動作，協調性持續優化，這段視頻中的後空翻演出疑是「「預設動作特技表演」，視覺驚艷但自主決策能力未公開驗證並質疑其實用性，比如疊衣等精細操作成功率不足50%；Atlas則強調端到端AI自主決策，如Optimus跑步實時調整動作，側重複雜場景適應性，「左邊中看，右邊中用」，但高爆發動作導致關節損耗問題凸顯，零件脫落或與結構強度相關。

輝達 波士頓 關節

上一則

11歲演新娘、7歲嫁15歲生 陸短劇沒底線 全網震怒急下架

下一則

分析生成2風險… AI精準反腐 浙貪官工程標動手腳被逮

延伸閱讀

川普令後年載人重返月球 中俄急追

川普令後年載人重返月球 中俄急追
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
「一個家園，一個民族，一個傳承」勞工部貼文 挨批類似納粹口號

「一個家園，一個民族，一個傳承」勞工部貼文 挨批類似納粹口號
車輛買氣回升 美零售優於預期

車輛買氣回升 美零售優於預期

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議