快訊

為小商家減負 曼達尼簽令盤點所有費用與罰款

國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早

一個愛馬仕悠悠球1萬8還賣到斷貨 中網友：我的童年不一樣

中國新聞組／北京15日電
一個1萬8千元的悠悠球。（取材自青島新聞網）
一個1萬8千元的悠悠球。（取材自青島新聞網）

廣東一網友近日在社媒曬出愛馬仕（Hermès） 一款悠悠球，其售價高達18400元（人民幣，下同），而讓許多中國網友難以置信的是，這顆悠悠球在中國已在部分地區賣到斷貨。相關話題登上微博熱搜引發熱議，有網友調侃這是「1萬8的童年回憶」，吐槽「這真不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩嗎？」據其商品介紹，這款悠悠球的設計靈感的確來自於行李箱。

據青島新聞網報導，愛馬仕官方表示，這款名為「On-Wheels」的悠悠球，是近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手柄設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前，該產品線上有極少量庫存，在深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。

據商品介紹，這款悠悠球的設計靈感來自於行李箱。（取材自青島新聞網）
據商品介紹，這款悠悠球的設計靈感來自於行李箱。（取材自青島新聞網）

網友紛紛調侃這是「1萬8的童年回憶」：「我承認我買不起，我的童年只有自製的滾鋼圈和泥巴炮」，「真的是貴得離譜，居然還那麼多人都喜歡」，「這是有錢人的玩物」，「到底啥樣的人入手」，「這是有錢沒地方花嗎，買這個」，「就這，哪裡值呀？」，「多少？我的童年不配...」，「愛馬仕最大的優點，不坑窮人」，「建議愛馬仕再出個陀螺，主打一個全套童年奢侈品化」，「的童年我的童年好像不一樣」，「我看成忽悠球了」。

愛馬仕 微博

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役