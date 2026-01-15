史上首次 中國男足破冰闖入亞足聯U23亞洲杯8強

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行2026年亞足聯U23男足亞洲盃D組最後一輪比賽中，中國隊0比0戰平泰國隊，晉級八強，隊史首次躋身淘汰賽。圖為中國隊球員向余望（左）在比賽中。(新華社)
沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行2026年亞足聯U23男足亞洲盃D組最後一輪比賽中，中國隊0比0戰平泰國隊，晉級八強，隊史首次躋身淘汰賽。圖為中國隊球員向余望（左）在比賽中。(新華社)

這次，「打平就出線」的願望終於實現了。沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行的2026年亞足聯U23男足亞洲杯D組最後一輪比賽中，中國隊戰平泰國隊，歷史首次晉級該項賽事淘汰賽，破冰闖入亞洲杯八強。知名解說員黃健翔表示，在低谷中的中國足球需要此成績。

綜合新華社、封面新聞報導，14日，2026年U23亞洲杯小組賽D組第三輪，中國U23男足以0比0戰平泰國隊。憑藉這場平局，中國隊以1勝2平積5分的不敗戰績，歷史上首次從小組賽突圍，成功闖入八強。

過去十幾年間，U23亞洲杯對中國足球來說有著並不愉快的記憶。從2014年首屆賽事開始，中國U23男足已經連續五屆倒在小組賽階段。在這段長達12年的征程中，這支隊伍僅取得了兩場勝利，卻吞下了13場失利。

沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行2026年亞足聯U23男足亞洲盃D組最後一輪比賽中，中國隊0比0戰平泰國隊，晉級八強，隊史首次躋身淘汰賽。圖為中國隊球員王博豪（上）在比賽中。(新華社)

五屆比賽的慘淡數據，和國字號各年齡段球隊近來的低迷狀態，讓大家對這屆U23並沒有抱太大期待，但他們給了球迷驚喜。

本次小組賽，第一場與伊拉克互交白卷，第二場力克強敵澳洲，第三場與泰國戰平。三場比賽下來，中國隊展現出的戰術紀律性和團隊精神值得稱讚。特別是次輪面對澳洲的比賽，中國隊全場控球率僅有36%，射門數以5比13落後，卻依靠定位球取得關鍵勝利。

本次晉級之路始於2025年9月的預選賽。當時中國隊與澳洲、東帝汶和北馬里亞納群島同組，以成績最好的小組第二名晉級正賽。

根據U23亞洲杯淘汰賽對陣規則，以小組第二名出線的中國隊將在四分之一決賽中迎戰C組頭名烏茲別克隊。

另據網易號「老垯科普」報導，賽後，著名解說員黃健翔在社交媒體上表達了他的祝賀與激動之情。他寫道，這是低谷中的中國足球非常需要的一個成績，並盛讚了小伙子們的表現。他的觀點也代表了許多關注中國足球的球迷心聲。

沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行2026年亞足聯U23男足亞洲盃D組最後一輪比賽中，中國隊0比0戰平泰國隊，晉級八強，隊史首次躋身淘汰賽。圖為中國隊成員在比賽後合影。(新華社)

澳洲 泰國 沙烏地阿拉伯

新手機邊縫大到能塞A4紙 華為門店：正常範圍 拒換機

奧運冠軍匿名「廣州樊先生」 5年捐款280萬 老鄉曝善行

