奧運冠軍匿名「廣州樊先生」 5年捐款280萬 老鄉曝善行

中國新聞組／北京15日電
樊振東為湖南祁東縣金橋鎮的主幹道修繕工程捐資100萬元。(取材自深圳新聞網)
一條公路的修繕工程，無意中揭開了乒乓球奧運冠軍樊振東持續五年的善行。13日話題「廣州樊先生5年捐款近280萬(人民幣，約40萬美元)」登上熱搜，引發網友關注。樊振東日前向家鄉湖南祁東縣金橋鎮捐資100萬元用於修繕主幹道。樊振東沒有主動宣傳，是老鄉返鄉偶然發現，這條路如今被村民自發稱為「振東之路」或「冠軍之路」。而樊振東常以「廣州樊先生」的名義匿名捐贈，5年累計公益捐款近280萬元。

深圳新聞網報導，樊振東並曾將卡達公開賽全部獎金捐出；2024年德甲賽事20萬元獎金全數捐贈；2020年捐出30萬元支援武漢抗疫，2023年甘肅地震、河北水災各捐30萬元。

公開資料顯示，樊振東，1997年1月22日出生於廣東省廣州市，祖籍湖南省衡陽市祁東縣，中國乒乓球運動員，國際級運動健將，上海市青聯常委、體育界別副主任。

另據網易號「十點街球體育」報導，今年1月，湖南祁東縣金橋鎮的主幹道因施工封路，返鄉的村民偶然發現了捐款名單，名單上「廣州樊先生」的化名背後，正是樊振東。他為這條連接縣城與鄉鎮的公路捐資100萬元，承擔了修路工程近六成的預算，這條路如今被鄉親們親切地稱為「振東之路」或「冠軍之路」。

對當地居民來說，這不僅是物理距離的縮短，更是與外界聯繫的加強，這條道路竣工後，村民的出行和運貨時間直接縮短了一半，而樊振東在捐贈時特意叮囑不要宣傳，將低調行善外化於行。

報導指出，樊振東的善行最令人動容之處在於他的低調，他常以「廣州樊先生」的名義匿名捐贈，多次叮囑受助方「不要說是我」。這種潤物無聲的奉獻精神，與他在賽場上凌厲的球風形成鮮明對比，賽場上的猛虎，生活中的暖陽，這種反差正是他人格魅力的真實寫照。

樊振東 甘肅 奧運

