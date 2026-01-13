71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

一名來自河南 商丘的退休 教師，日前在火車上偶遇20多年前教過的學生，並一口叫出對方姓名，讓學生當場落淚。相關畫面被拍成短影片上傳社交平台後迅速走紅，引發網友熱議與集體回憶。這位來自河南商丘的退休老師李老師回應極目新聞記者，他從教40多年，大部分學生的姓名他都記得，當時快下車時在臥鋪車廂偶遇學生，雙方都很激動。

據極目新聞報導，影片中，一名白髮戴眼鏡的老人緊握著一名女子的手交談，女子激動抹淚、不敢直視鏡頭。影片配文稱，父親在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。影片發布後，不少自稱李老師學生的網友在評論區留言，表示自己曾於不同年份受教，IP分布於河南、江蘇、北京、山東等地。視頻暴紅後，眾多網友開始在評論區回憶自己的老師，評論區，老師和學生的故事一個接一個，一個比一個感人。

李老師回憶，當天他與女兒從天津搭乘臥鋪火車返鄉，臨近下車時在車廂內看見學生姜冬花（化名），雙方立刻認出彼此。兩人原來鋪位相鄰，坐下聊了數分鐘，情緒十分激動。李老師仍清楚記得，姜冬花是1999年其擔任班主任時的初一學生，曾任副班長，成績良好。兩人已20餘年未見，姜冬花現已定居東北，此行為返鄉探親。當天兩人下火車後，姜冬花幫李老師拿行李，一路出站把他送上車才依依不捨地離開。

據李老師介紹，他今年71歲。1974年高中畢業後，他成為一名小學教師，後在商丘田廟初中教授數學，2016年退休，教學生涯累計學生逾萬人，自稱「大部分學生名字都還記得」。拍攝影片的李老師女兒表示，當時只是隨手記錄父親與學生重逢的一刻，未料引發廣泛共鳴，父親看到網友留言後也感到十分欣慰。李女士稱，父親一生都奉獻給了教育事業，記憶力也非常好，「我毫不誇張地說，在他心裡學生的地位跟他孩子的地位都是一樣的。」