好巧…孿生姊妹嫁孿生兄弟 雙方伯父也雙胞胎 8人合照來了

中國新聞組／北京12日電
兩對「00後」雙胞胎結婚照。（極目新聞／謝女士供圖）
安徽阜陽臨泉縣一對「00後」雙胞胎姊妹近日不僅同日結婚，還都嫁給了一對雙胞胎兄弟，成為妯娌。這段緣分的神奇之處不止於此，兩對新人的家族還各有一對雙胞胎伯父，全家8人都是雙胞胎，讓婚禮主持人直呼「真的是捅到雙胞胎窩子了」。這4對雙胞胎會不會認錯人？家人說，大家在一起習慣了就能認清，而且兩對新人的房子是分開的，不會跑錯家。

據極目新聞導，1月8日，安徽阜陽臨泉縣謝女士在社交平台分享了一段家庭喜事：她的雙胞胎小姑子嫁給了一對雙胞胎兄弟。更令人稱奇的是，新娘和新郎各有一對雙胞胎伯父。謝女士不禁感嘆：「一共4對雙胞胎，估計整個臨泉只有這一次吧，這得是多大的緣分，讓他們成為一家人」。

謝女士表示，新娘和新郎同住一個鎮，兩家相距2公里左右。雙方父母20年前就認識，但不算熟悉。「幾年前新郎媽媽就想介紹他們認識，但那時新娘年紀還小，就沒同意。直到2024年1月，我堂姊婆婆家的奶奶做媒，兩對年輕人才正式見面。他們談了兩年戀愛，今年就結婚了」。

雙胞胎新人和2對雙胞胎大伯二伯合照。（極目新聞／謝女士供圖）
謝女士說，不僅兩對新人，「我公公，也就是新娘的爸爸，他們兄弟3個，大哥和二哥是雙胞胎；新郎的爸爸也是排行老三，他的大哥和二哥同樣是雙胞胎」，起初雙方並不知道對方家庭也有雙胞胎長輩，是後來聊天才發現的。

「婚禮現場的人都挺震驚的」，謝女士表示，「主持人還說，真的是捅到雙胞胎窩子了，到處都是雙胞胎」。

謝女士的分享文經媒體報導後，許多網友都稱這是奇妙的緣分，並關心新人「會不會認錯人」。謝女士回應表示，「怎麼會認錯，在一起習慣了就能認清，陌生人肯定分不清楚。他們高矮胖瘦和五官略有差異，而且哥哥和弟弟的房子是分開的」。

現場不少賓客都拍下視頻，表示第一次見到雙胞胎嫁給雙胞胎。一位老人說，自己活了60多年，頭一回見到這種緣分。謝女士說，幫新人算結婚吉日的先生也說，活了80多歲從沒見過雙胞胎嫁給雙胞胎，而且家裡還有兩對雙胞胎長輩的。

