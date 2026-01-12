我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀

中國新聞組／北京12日電
重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙。（取材自極目新聞）
重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙。（取材自極目新聞）

近日，重慶合川女子「呆呆」因家中無人殺年豬在網上求助，原想找幾人搭把手，卻意外走紅，上千名網友從各地驅車趕來幫忙按豬、做飯、擺席，村頭村尾人車不斷，比過年還熱鬧，連當地文動旅部門都連夜支援。

極目新聞報導，「呆呆」9日發布一條視頻稱：「1月11日我家要殺兩頭豬，有人來幫我按豬嗎？請你吃刨豬湯！年邁的老父親年齡大了，我怕他按不過豬。」她還說：「不為別的，就想我家門口停滿車，最好是比結婚場面還多的車！在村裡讓我揚眉吐氣一回！」她還在評論區發了自家地址。

沒想到這條視頻引發了網友的熱捧，已有超過18萬點讚、14萬轉發。「呆呆」建了5個「刨豬湯群」，很快也全部加滿，許多外地網友表示要來幫她按豬腿、吃豬肉。眼看陣勢愈來愈大，「呆呆」也有些惶恐，她專門給「豬友」們寫了一個帖子，說人太多了，如果招待不周請原諒，同時她還表示，11日除了按豬的，還希望有人來幫忙燒火、切菜等。

眼看「呆呆」家成為網路熱點，當地官方有關部門也發帖支援。11日早上「合川文旅」發布視頻，請遠在他鄉的遊子回家吃刨豬湯，「合川文旅」發布視頻顯示，已有大量車輛在前往「呆呆」家的路上。此後，該帳號持續發布視頻，顯示各地網友已經來到位於合川區雲門街道慶福村的「呆呆」家中，他們帶來了各種禮物，同時也真的在幫忙殺豬。當天下午，「合川文旅」還現場向網友們分發當地著名景點釣魚城的門票。

重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙。（取材自極目新...
重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙。（取材自極目新聞）

報導指出，「呆呆」本人的帳號也直播當天盛況，11日晚8時許，村裡聚集了大量網友，大家正在舞龍、放煙花，十分熱鬧。直播間實時在線人數超過10萬人，不少外地網友表示羨慕。重慶榮昌的「滷鵝哥」林江也來到了現場，請「呆呆」和網友們品嘗他帶的滷鵝。

慶福村村幹部郝先生表示，現場一共宰殺了5頭豬，除了「呆呆」家的2頭，另外3頭是其他公司和網紅捐助的。當天村裡來了一千多網友，比過年還熱鬧，午飯和晚飯都是在「呆呆」家院子吃的流水席。當地政府有關部門也派出大量工作人員維持秩序，尤其是指揮網友們有序停車。

重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙、10萬人在線圍...
重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙、10萬人在線圍觀。（取材自極目新聞）

釣魚

上一則

掌農業部貪2.6億 唐仁健落淚懺悔：不要僥倖

下一則

兒被賣到柬埔寨 江西單親媽隻身闖電詐園區「撈人」

延伸閱讀

趙櫻子：將和蔣毅試婚、不復婚 「像你們試面膜一樣」

趙櫻子：將和蔣毅試婚、不復婚 「像你們試面膜一樣」
中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練
在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光

在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光
中航天員赴重慶洞穴訓練 模擬太空濕冷、時間錯覺

中航天員赴重慶洞穴訓練 模擬太空濕冷、時間錯覺

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚