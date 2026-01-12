重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀

重慶一名女子不會殺豬，在網上發布抖音視頻，吸引上千網友驅車來幫忙。（取材自極目新聞）

近日，重慶合川女子「呆呆」因家中無人殺年豬在網上求助，原想找幾人搭把手，卻意外走紅，上千名網友從各地驅車趕來幫忙按豬、做飯、擺席，村頭村尾人車不斷，比過年還熱鬧，連當地文動旅部門都連夜支援。

極目新聞報導，「呆呆」9日發布一條視頻稱：「1月11日我家要殺兩頭豬，有人來幫我按豬嗎？請你吃刨豬湯！年邁的老父親年齡大了，我怕他按不過豬。」她還說：「不為別的，就想我家門口停滿車，最好是比結婚場面還多的車！在村裡讓我揚眉吐氣一回！」她還在評論區發了自家地址。

沒想到這條視頻引發了網友的熱捧，已有超過18萬點讚、14萬轉發。「呆呆」建了5個「刨豬湯群」，很快也全部加滿，許多外地網友表示要來幫她按豬腿、吃豬肉。眼看陣勢愈來愈大，「呆呆」也有些惶恐，她專門給「豬友」們寫了一個帖子，說人太多了，如果招待不周請原諒，同時她還表示，11日除了按豬的，還希望有人來幫忙燒火、切菜等。

眼看「呆呆」家成為網路熱點，當地官方有關部門也發帖支援。11日早上「合川文旅」發布視頻，請遠在他鄉的遊子回家吃刨豬湯，「合川文旅」發布視頻顯示，已有大量車輛在前往「呆呆」家的路上。此後，該帳號持續發布視頻，顯示各地網友已經來到位於合川區雲門街道慶福村的「呆呆」家中，他們帶來了各種禮物，同時也真的在幫忙殺豬。當天下午，「合川文旅」還現場向網友們分發當地著名景點釣魚 城的門票。

報導指出，「呆呆」本人的帳號也直播當天盛況，11日晚8時許，村裡聚集了大量網友，大家正在舞龍、放煙花，十分熱鬧。直播間實時在線人數超過10萬人，不少外地網友表示羨慕。重慶榮昌的「滷鵝哥」林江也來到了現場，請「呆呆」和網友們品嘗他帶的滷鵝。

慶福村村幹部郝先生表示，現場一共宰殺了5頭豬，除了「呆呆」家的2頭，另外3頭是其他公司和網紅捐助的。當天村裡來了一千多網友，比過年還熱鬧，午飯和晚飯都是在「呆呆」家院子吃的流水席。當地政府有關部門也派出大量工作人員維持秩序，尤其是指揮網友們有序停車。