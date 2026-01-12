為兒哭窮翻車 閆學晶道歉：習慣被人捧著 忘了本

閆學晶（右）為失言發文致歉，稱「對不起我錯了，思想出現嚴重偏差」，左為她的兒子林傲霏。（取材自鳳凰網財經）

演員閆學晶在直播中透露兒子拍一部戲「就掙幾十萬塊錢」，需要負擔家庭年開支人民幣180萬（約25.8萬美元），否則家庭無法運轉。相關內容被部分網友解讀為「哭窮」、「脫離大眾」，引發廣泛討論。11日晚閆學晶發文致歉，「對不起我錯了，思想出現嚴重偏差」、「我討厭那個下意識裡露出輕視的自己」。

紅星新聞報導，閆學晶在發文致歉，「我懷著十分沉重的心情，向大家誠懇道歉！」她說：「事情剛出來那一兩天，我整個人是懵的。看到網上那麼多人說我，我第一反應是驚訝、委屈，但等我真正鼓起勇氣，仔細看大家的批評時，才一下子被戳醒了。」

報導指出，閆學晶稱，大家批評的，不是「閆學晶說錯話」，而是「閆學晶怎麼變成這樣了」。「想到這兒，我開始認真審視自己，這根本不是一句「沒說對」或者「沒把握好」那麼簡單，而是我的思想出了嚴重的偏差。」

據報導，閆學晶提到，「我從小在普通家庭長大，是父老鄉親和生活的煙火氣餵大了我的藝術生命。我一直以為我都記得，不會忘。可實際上時間長了，環境變了，聽著掌聲、捧著鮮花，慢慢習慣了被人捧著，卻忘了本，我見了更大的世面，卻不知不覺把這當成了一種『優越感』，忘了自己的過去。」

另據此前報導，閆學晶兒子林傲霏近日陷入中戲「新疆 班」入學資格合規性風波。此前，閆學晶在直播中公開透露，兒子林傲霏因高考 分數偏低，最終報考中央戲劇學院「新疆班」並成功入學，此事迅速引發網友質疑。

中央戲劇學院11日晚對此發布聲明回應：「林某霏，男，漢族，2012年北京市高中應屆畢業，以戶籍地北京生源身分報考我院，先後參加我院本科招生專業考試和普通高等學校招生全國統一考試，被錄取至我院表演系2012級戲劇影視表演普通本科班。2012年我院未招收新疆班，網傳信息不屬實。」

公開資料顯示，閆學晶出生於1972年，代表作品有「劉老根」、「都市外鄉人」、「俺娘田小草」等。林傲霏出生於1993年，畢業於中央戲劇學院，曾出演「娘親舅大」「熱血尖兵」等影視作品。