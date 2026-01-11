我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲

金球獎紅毯／珍妮佛勞倫斯紅毯第1辣 3點不露全身看光光

狗不理包子英文商標「GO BELIEVE」 獲網民讚神翻譯

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「狗不理」英文商標竟是「GO BELIEVE」，獨特譯名引熱議。（取材自經視直播）
「狗不理」英文商標竟是「GO BELIEVE」，獨特譯名引熱議。（取材自經視直播）

有中國網友在社交媒體上發帖稱，在商場某品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「GO BELIEVE」，這一發現引發了廣泛關注。帖子附帶的圖片顯示，這家狗不理包子店的英文名標註為「GO BELIEVE」，與「狗不理」發音相似。評論區中，有網友表示從未聽說過這一譯名，也有網友認為翻譯得頗為巧妙，大讚信達雅。有人分析，若使用拼音或直譯為「Dog Ignore」似乎都不太合適，「還是叫『GO BELIEVE』好聽」。

網易報導，查看狗不理集團官網可以發現，傳統的「狗不理」中文大字下方早已加上「GO BELIEVE」字樣。進一步查詢得知，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，目前商標專用權期限為2022年5月28日至2032年5月27日。

報導指出，天津一家狗不理包子門店工作人員表示，選用「GO BELIEVE」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

報導稱，據狗不理集團官網介紹，中華老字號、國家級非物質文化遺產「狗不理」始創於1858年，創始人乳名為「狗子」。他14歲到天津學藝，後來發明了水餡半發麵工藝，做出的包子口感柔軟、鮮香不膩，生意日漸興隆。由於「狗子」經常忙得無暇應酬，久而久之便有了「狗子賣包子不理人」的說法，包子鋪也因此得名「狗不理」。

上一則

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

下一則

中國男足翻身了？ 1：0戰勝澳洲隊 躍U23亞洲杯小組第1

延伸閱讀

「令人不適」？天津「紅線串鞋」展引熱議 美術館：已撤

「令人不適」？天津「紅線串鞋」展引熱議 美術館：已撤
磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌

磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌
天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳

天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳
機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了